Vaccinul pe bază de ARN mesager, administrat împreună cu imunoterapia Keytruda produsă de Merck, şi-a atins principalele obiective în studiul realizat pe peste 1.100 de pacienţi cu melanom cu risc ridicat sau avansat. În cazul acestora, tumorile detectabile fuseseră îndepărtate complet prin intervenţie chirurgicală.

Ce efect a avut asupra pacienților

Combinaţia a prelungit semnificativ perioada în care pacienţii au trăit fără reapariţia melanomului, comparativ cu administrarea Keytruda ca tratament unic. De asemenea, terapia a redus riscul răspândirii cancerului în alte zone ale organismului.

Studiul va continua pentru evaluarea altor criterii importante, inclusiv impactul tratamentului asupra supravieţuirii generale. Merck şi Moderna intenţionează să prezinte datele la un viitor congres medical internaţional şi urmează să înceapă în lunile următoare discuţiile cu autorităţile de reglementare privind eficacitatea şi siguranţa terapiei.

Vaccinul este conceput individual pentru fiecare pacient. Tumorile prezintă combinaţii diferite de mutaţii chiar şi în cazul persoanelor care suferă de acelaşi tip de cancer, iar tratamentul Moderna-Merck este realizat astfel încât să ţintească mutaţiile specifice identificate în tumora fiecărui pacient.

Scopul vaccinului este de „a antrena” sistemul imunitar să recunoască markerii specifici ai celulelor canceroase şi să le distrugă. Keytruda este administrat concomitent pentru a amplifica răspunsul imun împotriva cancerului.

Moderna a urcat cu peste 120% la bursă

Rezultatele sunt importante în special pentru tratamentul melanomului, cea mai letală formă de cancer de piele. Deşi reprezintă doar aproximativ 1% dintre cancerele cutanate, melanomul provoacă majoritatea deceselor asociate acestora.

Companiile testează deja vaccinul personalizat şi împotriva altor tipuri de tumori, printre care cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul vezicii urinare şi carcinomul renal. Rezultatele studiului în melanom ar putea astfel valida o nouă abordare terapeutică personalizată, cu potenţial de utilizare în mai multe forme de cancer.

Anunţul a provocat o reacţie spectaculoasă pe bursă. Acţiunile Moderna au crescut cu peste 120% miercuri dimineaţă, iar cele ale Merck cu peste 10%. Înaintea creşterilor, Moderna avea o capitalizare de aproximativ 25 de miliarde de dolari, iar Merck de aproximativ 333 de miliarde de dolari.