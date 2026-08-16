În prezent, nu există niciun vaccin aprobat împotriva acestei infecţii transmise prin muşcătura unei căpuşe infectate, scrie news.ro.

Boala Lyme este cea mai frecventă infecţie transmisă de căpuşe la nivel mondial. De obicei, se manifestă prin modificări cutanate şi simptome asemănătoare gripei, dar în unele cazuri poate afecta şi sistemul nervos. Deşi rareori este fatală, boala poate avea manifestări neurologice importante.

Vaccinul experimental, evaluat pentru autorizare în UE

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a acceptat solicitarea de evaluare depusă de Pfizer şi compania franco-elveţiană Valneva pentru vaccinul experimental PF-07307405, au anunţat vineri cele două companii. Acceptarea cererii înseamnă că autoritatea europeană poate începe evaluarea datelor disponibile, nu că vaccinul a fost deja autorizat.

Candidatul vaccinal este destinat persoanelor cu vârsta de cel puţin 5 ani. Potrivit dezvoltatorilor, studiile clinice au indicat o eficacitate de aproximativ 70% în prevenirea bolii Lyme la această categorie de vârstă.

Cererea europeană vine după ce, la începutul acestui an, au fost raportate rezultate dezamăgitoare într-unul dintre studiile programului de dezvoltare. Vaccinul rămâne experimental şi nu este disponibil în prezent pentru utilizare de rutină.

„Considerăm că vaccinarea ar putea adăuga o nouă formă de protecţie împotriva acestei boli care poate avea efecte importante asupra sănătăţii”, a declarat Annaliesa Anderson, director pentru vaccinuri în cadrul Pfizer, într-un comunicat comun al celor două companii.

Peste 200 de milioane de europeni, în zone cu risc

Interesul pentru prevenirea bolii Lyme este legat şi de numărul mare de persoane expuse riscului. Thomas Lingelbach, directorul general al Valneva, a precizat că peste 200 de milioane de persoane trăiesc în zone cu risc de boală Lyme în Europa.

O meta-analiză publicată în 2022 a estimat la 14,5% seroprevalenţa globală a anticorpilor împotriva bacteriilor din complexul Borrelia burgdorferi sensu lato, agenţii care provoacă boala Lyme. Experţii au avertizat că transmiterea ar putea deveni mai frecventă pe fondul schimbărilor climatice şi al modificării condiţiilor favorabile răspândirii căpuşelor.

EMA va analiza datele privind eficacitatea şi siguranţa vaccinului înainte de a oferi o opinie privind autorizarea sa.