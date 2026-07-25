Experţi în sănătate şi organizaţii s-au mobilizat pentru a dezvolta rapid vaccinuri şi tratamente împotriva acestei epidemii care a izbucnit în mai, cauzată de virusul Bundibugyo - împotriva căruia nu există nici vaccinuri şi nici tratamente speciafice omologate.

La începutul lui iunie, grupul de cercetare în domeniul vaccinurilor al Universităţii Oxford anunţa lansarea unui prim test în vederea evaluării la om a siguranţei şi eficienţei unui vaccin-candidat - denumit ChAdOx1 BDBV -, conceput în mod special împotriva Bundibugyo.

Prima doză a acestui vaccin - care foloseşte aceeaşi tehnologie ca vaccinul împotriva covid-19 al AstraZeneca - a fost administrată vineri, la Oxford, unui voluntar, Ed Hunt, în vârstă de 37 de ani, a declarat AFP un purtător de cuvânt al universităţii.

Alţi voluntari sunt în curs de recrutare.

„Am adus acest vaccin-candidat de la concepere la primele teste pe om în doar opt săptămâni”, a anunţat într-un comunicat David Pulido-Gomez de la Institutul de Ştiinţele Pandemiilor de la Oxford.

„Atingerea acestei etape într-un timp atât de scurt reflectă un efort colectiv extraordinar”, a subliniat el.

În vederea acestui prin test, finaţat de către Coaliţia pentru Inovaţii în Pregătirea împotriva Epidemiilor (CEPI), Serum Institute of India anunţă că a furnizat 4.000 de doze experimentale.

Institutul anunţă că a constituit un stoc de 620.000 de doze ”în vederea unei potenţiale folosiri viitoare”.

Mai multe alte vaccinuri experimentale împotriva Bundibugyo sunt în curs de dezvoltare - accelerată -, în vederea intrării în faza testelor clinice.

Două tratamente sunt, de asemenea, în faza de pregăire.

Epidemia febrei hemoragice ebola s-a soldat cu peste 1.000 de morţi în Republica Democratică Congo (RDC) şi în Uganda, potrivit unui ultim bilanţ comunicat miercuri de către Organizţaia Mondială a Sănătăţii (OMS).