Descoperirea ar putea reprezenta o etapă a unui complex cult al morţilor, potrivit unui studiu publicat marţi (19 mai) în jurnalul Antiquity, transmite Live Science.

Vasul funerar de dimensiuni mari, denumit de arheologi Vasul 1, este primul analizat care conţine rămăşiţe umane neatinse, conform analizei ştiinţifice. Mii de vase funerare vechi de secole au fost descoperite în Asia de Sud-Est de-a lungul deceniilor şi, deşi cercetătorii bănuiau că vasele ar fi putut fi folosite pentru înmormântări, până acum nu au existat dovezi solide în acest sens.

Rămășițe umane în Vasul 1

„Este printre cele mai mari vase funerare cunoscute în prezent în Laos", a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, co-autorul studiului, Nicholas Skopal, arheolog la Universitatea James Cook din Australia. Cu pereţi neobişnuit de groşi, o bază largă şi un aspect asemănător unui bol, „la care se adaugă cantitatea extraordinară de rămăşiţe umane din interior, Vasul 1 se diferenţiază în prezent de alte vase excavate în Laos", a spus el.

Cercetătorii au excavat un vas mare de piatră la Situl 75 din misterioasa Câmpie a Vaselor - o regiune din Platoul Xieng Khouang din nordul Laosului, care constă din peste 2.000 de vase scobite în piatră, folosite în ritualuri funerare antice de-a lungul a cel puţin unui mileniu. Vasele au profunzimi cuprinse între 1 şi 3 metri şi au fost construite de-a lungul rutelor comerciale intens utilizate între anii 500 î.Hr. şi 500 d.Hr. Însă se ştiu puţine lucruri despre civilizaţia care a construit aceste vase sau despre scopul lor exact.

În timp ce excavau vasul cu diametrul de 2,05 m din situl 75, cercetătorii au fost surprinşi de numărul mare de oase umane din interiorul vasului şi de faptul că oasele proveneau din anumite părţi ale unor indivizi. De exemplu, cranii au fost plasate de-a lungul marginilor vasului, în timp ce oasele braţelor şi picioarelor erau grupate, sugerând că borcanul nu era principalul loc de înmormântare, în el fiind depuse rămăşiţe deja descompuse. De asemenea, în borcan erau prezente mărgele de sticlă multicolore, multe dintre ele provenite din India.

Situl 75 arată utilizări funerare

Datarea cu radiocarbon a mai multor dinţi din borcan a produs o surpriză şi mai mare: o serie de date mult mai recente decât se aştepta. Oasele oamenilor, de la copii mici până la adulţi, au fost plasate în vas în mai multe momente între anii 890 şi 1160.

„Dovezile actuale sugerează că acesta era un spaţiu mortuar colectiv folosit în mod repetat de-a lungul generaţiilor, posibil de către familii extinse sau grupuri comunitare", a spus Skopal.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înţelege mai bine cine erau aceşti oameni.

ADN-ul antic poate lămuri legăturile

„ADN-ul antic ne va permite, sperăm, să investigăm relaţiile biologice dintre indivizi. Nu am finalizat încă analiza ADN-ului antic, deşi acesta este unul dintre paşii principali următori ai proiectului", a mai susţinut el.

Deşi numeroşi cercetători de-a lungul deceniilor au emis ipoteza că vasele mari de piatră de pe Câmpia Vaselor au fost folosite pentru înmormântări, acest studiu este primul care confirmă această idee.

„Funcţiile vaselor de piatră au fost întotdeauna speculate. Faptul că am găsit în sfârşit oase umane in situ în interiorul vaselor răspunde în sfârşit definitiv la una dintre întrebările privind utilizarea lor: ca recipient mortuar pentru înmormântări secundare"., a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, Anna Pineda, arheolog la Universitatea Naţională Australiană, care a studiat înmormântările din vase, dar nu a fost implicată în studiu.

Don Matthews, un arheolog de la Universitatea Naţională Australiană, care nu a fost implicat în studiu, dar a studiat practicile funerare din Asia de Sud-Est, a fost de acord.

Funcția exactă rămâne parțial incertă

„Cu siguranţă au existat înmormântări umane deliberate înregistrate în afara vaselor, dar până acum nu a fost identificată niciuna în interiorul acestora", a declarat el pentru Live Science într-un e-mail.

Încă nu este clar, însă, dacă toate vasele au fost folosite în acelaşi mod sau dacă acest vas în particular a fost folosit în cadrul unei practici mai puţin obişnuite sau a unui obicei local.

„Descoperirea rămăşiţelor umane în interiorul unui vas mare de piatră este o adăugire nouă şi semnificativă la cercetarea din Câmpia Vaselor. Dar trebuie temperată până când cercetări şi săpături mai ample vor indica practici similare în Câmpia Vaselor.", a spus Matthews.

Mărgelele indică rețele comerciale

Mărgelele de sticlă reprezintă, de asemenea, o linie cheie de dovezi care ar putea ajuta arheologii să înţeleagă mai multe despre cultura Câmpiei Vaselor şi practicile sale funerare.

„Concentraţia de mărgele şi obiecte din Vasul 1 sugerează că aceste articole au fost probabil componente importante ale ritualului funebru şi ale practicilor comemorative ancestrale", a spus Skopal.

Cantitatea mare de mărgele probabile vorbeşte despre conexiuni comerciale între regiuni din Asia de Sud-Est, a precizat şi Anna Pineda.

„Este întotdeauna bine să ne reamintim că, în trecut, comunităţile erau bine conectate la nivel global, înţelegând în acelaşi timp şi că obiceiurile locale, inclusiv practicile mortuare, erau respectate", a mai spus ea.