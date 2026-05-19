Șefa departamentului de resurse umane de la Meta, Janelle Gale, a trimis luni un memoriu unui grup intern de angajați, în care a explicat la ce ar trebui să se aștepte personalul miercuri, potrivit a doi angajați care au văzut documentul.

Gale a precizat că notificările privind concedierile, care ar urma să elimine aproximativ 8.000 de posturi, vor fi trimise în trei valuri, începând cu ora 4 dimineața, ora locală, în diferite regiuni. Ea a mai spus că pozițiile de management vor fi reduse în întreaga companie, pentru a crea structuri organizaționale mai plate.

„Am ajuns acum în etapa în care multe organizații pot funcționa cu o structură mai plată, cu echipe mai mici organizate în grupuri/cohorte care se pot mișca mai rapid și pot avea mai multă autonomie”, a scris ea.

Angajații vor lucra cu AI

Gale a adăugat că Meta va muta, de asemenea, peste 7.000 de persoane către noi inițiative legate de inteligența artificială, considerate esențiale pentru succesul viitor al companiei și care nu au putut fi prioritizate anterior. Ea a transmis angajaților că liderii din întreaga companie vor anunța schimbări organizaționale odată cu concedierile.

Unele echipe din Reality Labs de la Meta începuseră deja să se reorganizeze în echipe mai mici, potrivit unui raport anterior al Business Insider.

Ultima actualizare vine într-un context în care moralul angajaților a fost afectat, potrivit unor angajați actuali. Unul dintre ei a spus că personalul este „într-o stare de așteptare”, în timp ce nu se știe cine își va pierde locul de muncă.

Meta investește miliarde în cursa pentru AI și a prognozat în aprilie cheltuieli de capital pentru 2026 între 125 și 145 de miliarde de dolari. Conducerea Meta le-a transmis angajaților că nu exclude noi reduceri de personal dincolo de acest val de 10% planificat pentru miercuri.