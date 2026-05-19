Vestea a fost anunțată de Ministerul Culturii din Grecia.

Săpăturile se concentrează pe Mormântul Kasta din Amphipolis, ruinele unui vechi oraș macedonean din nordul Greciei, aflat la aproximativ 60 de mile (aprox. 97 km) nord-est de Salonic, relatează foxnews.com.

Oficialii greci au declarat că lucrările de restaurare de la Mormântul Kasta din Amphipolis au scos la iveală pentru prima dată întregul său perimetru, dezvăluind scara impresionantă a monumentului macedonean antic.

Incinta, construită în secolul al IV-lea î.Hr., măsoară aproximativ 497 metri în circumferință.

Aceasta înconjoară un tumul funerar care se întinde pe mai mult de 20 de acri, potrivit Cover Media.

Imagini publicate de minister arată coridoare placate cu marmură, arhitectură elaborată și detalii sculpturale fine, care sugerează că structura a fost construită pentru un membru al elitei macedonene.

Oficialii au îndepărtat suporturile metalice mai vechi pentru a face interiorul monumentului complet vizibil, iar planurile viitoare includ instalarea ușii monumentale duble din marmură macedoneană a mormântului și restaurarea unor părți ale sculpturilor cu sfinxuri care odinioară păzeau intrarea.

„Mormântul Kasta este un monument macedonean unic și magnific, care, prin finalizarea lucrărilor de restaurare a geometriei sale, dar și prin dezvăluirea întregii incinte, evidențiază acum în mod clar importanța sa istorică și valoarea sa”, a declarat Lina Mendoni, ministrul culturii din Grecia.

Amphipolis este „asociat cu figuri importante ale Regatului Macedon, precum cei trei generali ai lui Alexandru cel Mare, Nearchos, Hephaestion și Laomedon, care au locuit în oraș”, potrivit site-ului Ministerului Culturii.

„După moartea lui Alexandru, garnizoana orașului a rămas loială mamei sale, Olympias, și a acceptat să predea orașul lui Cassander, unul dintre succesorii lui Alexandru, doar la ordinul ei”, notează site-ul.

„Cassander a închis-o pe Roxana, soția lui Alexandru, și pe fiul său Alexandru al IV-lea în Amphipolis și a ordonat uciderea lor.”, potrivit site-ului.

Alexandru cel Mare, cuceritorul care a schimbat lumea antică

Alexandru cel Mare, care a trăit între 356 î.Hr. și 323 î.Hr., este cunoscut pentru întemeierea vastului Imperiu Macedonean în părți din Europa, Asia și Africa, încă de la o vârstă fragedă.

El a învins Imperiul Persan - atunci superputerea dominantă a lumii antice - înainte de a muri la vârsta de 32 de ani, în circumstanțe misterioase, deși nu a pierdut nicio bătălie.

Cercetătorii au considerat că Mormântul Kasta a fost „construit pentru cineva foarte apropiat de Alexandru cel Mare”, cum ar fi mama sa, una dintre soțiile sale sau unul dintre prietenii săi, potrivit National Geographic în 2014.