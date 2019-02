Un profesor din Timișoara a făcut o descoperire uriașă: ”A fost o muncă de chinez bătrân”

expressdebanat.ro

Un timișorean a descoperit o nouă specie de rac, care a primit numele de Racul Bihorean sau Austropotamobius bihariensis. Crustaceul nu se mai găsește nicăieri în lume, fiind prezent doar în Vestul Munților Apuseni.

Lucian Pârvulescu, profesor doctor la Universitatea de Vest din Timişoara, a făcut descoperirea după mai bine de 10 ani de studii, relatează expressdebanat.ro.

”Să găsești o nouă specie de rac e cam și cum ai găsi o nouă planetă în Sistemul nostru Solar”, a spus Lucian Pârvulescu, după ce a așteptat un an și jumătate până când noua descoperire a fost confirmată de specialiștii internaționali.

Profesorul Timișorean studiază racii din anul 2006, de atunci fiind implicat în mai multe proiecte care au vizat racii din România.

”Cu această ocazie am reușit să aflu cu exactitate locurile în care se află răspândiți racii din întreaga țară. Am mers mai departe cu cercetările și am inițiat colaborări cu oameni de știință din Germania, ocazie cu care mi s-a oferit posibilitatea să analizez pentru prima dată probe generice provenite de la racii din România. Așa am ajuns la un rezultat care ne-a luat prin surprindere până și pe noi – și anume că racii din Munții Apuseni sunt total diferiți din punct de vedere genetic față de toți ceilalți raci din Europa”, a declarat Pârvulescu.

În urma unui studiu complex, realizat împreună cu alți cercetători din România, Ungaria, Germania și America, a fost pusă la punct istoria racilor din Europa. Lucian Pârvulescu a decis să meargă mai departe și să caute argumente care să ateste faptul că racii din Apuseni sunt de fapt o nouă specie.

”O muncă de chinez bătrân care a însemnat căutarea diferențelor dintre racii din Apuseni și cei din Banat. Doar cu aceste dovezi se putea lua în considerare ipoteza ca racul din Apuseni să fie într-adevăr o altă specie”, a declarat profesorul.

Până acum, în Europa se cunoșteau doar cinci specii de rac, dar odată cu descoperirea făcută de cercetătorul bănățean, numărul total de specii a crescut cu 20%.

