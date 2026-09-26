O amplă analiză sistematică a 87 de studii randomizate a stabilit acum câte porții de cereale integrale ar trebui consumate zilnic pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare. Cantitatea ar putea fi mai mare decât sugerează recomandările actuale. Rezultatele au fost publicate în European Heart Journal, potrivit Science Alert.

Noua analiză include mult mai multe studii decât cercetările anterioare și peste 6.500 de participanți din Asia, Europa, Statele Unite, Canada, Brazilia și Australia.

În plus, cercetătorii au analizat în mod special modul în care cantitatea de cereale integrale consumată influențează pe termen scurt factorii de risc cardiovascular.

Există dovezi solide că, pe termen mai lung, alimentația bogată în cereale integrale, precum orezul brun, ovăzul și quinoa, este asociată cu un risc mai mic de diabet de tip 2, hipertensiune arterială și boală coronariană.

Totuși, studiile clinice randomizate nu au produs întotdeauna rezultate consecvente.

„Deși un consum mai mare de cereale integrale a fost asociat de mult timp cu o sănătate mai bună a inimii în studiile populaționale, studiile clinice au produs rezultate mixte”, explică autorul principal Helda Tutunchi, de la Universitatea de Științe Medicale din Tabriz, Iran.

„Acest lucru a lăsat fără răspuns o întrebare practică importantă: cât de multe cereale integrale ar trebui să mănânce oamenii pentru a-și îmbunătăți în mod semnificativ sănătatea cardiovasculară? Pentru a răspunde, am combinat și analizat sistematic toate studiile randomizate controlate disponibile, pentru a identifica acea cantitate de cereale integrale asociată cu cele mai mari beneficii.”

Cele mai mari beneficii au apărut la patru până la șase porții pe zi

Rezultatele au arătat în mod constant că un consum de cereale integrale a redus greutatea corporală, tensiunea arterială, colesterolul „rău”, nivelul glucozei și markerii inflamatori.

Beneficiile au apărut, în general, la un consum de 30 până la 40 de grame pe zi, raportat la greutatea uscată, ceea ce înseamnă aproximativ două porții pe zi.

Însă cele mai mari reduceri ale majorității factorilor de risc cardiovascular au fost observate la un consum de aproximativ 60 până la 100 de grame de cereale integrale pe zi, adică aproximativ patru până la șase porții.

Ghidurile alimentare din Statele Unite recomandă în prezent ca americanii să consume, în medie, două până la patru porții de cereale integrale pe zi.

Însă, potrivit acestei analize recente, un număr mai mare de porții ar putea fi asociat cu beneficii și mai importante pentru sănătate, în funcție de factorul de risc analizat.

Cele mai mari îmbunătățiri ale tensiunii arteriale, de exemplu, au fost observate la un consum de aproximativ 60 de grame pe zi, adică patru porții de cereale integrale.

În schimb, cele mai mari beneficii pentru colesterolul „rău” au fost observate la 220 de grame pe zi. Aceasta înseamnă aproximativ 12 porții de cereale integrale.

Relativ puține studii randomizate au evaluat un consum foarte ridicat de cereale integrale, de peste 140 de grame pe zi, astfel că efectele la aceste niveluri sunt mai incerte.

Totuși, echipa a identificat „dovezi cu grad ridicat de certitudine” privind efectul cerealelor integrale asupra greutății corporale, circumferinței taliei și colesterolului total.

„Dovezile din studii indică faptul că un consum mai mare de cereale integrale decât cel recomandat în prezent în unele ghiduri ar putea fi optim pentru sănătatea cardiometabolică”, se arată într-un editorial care însoțește studiul, coordonat de Cecilie Kyrø de la Institutul Danez pentru Cancer.

Cercetătorii recomandă înlocuirea cerealelor rafinate cu variante integrale

Studiile randomizate luate în calcul în această analiză au fost desfășurate pe termen scurt, însă beneficiile identificate s-ar putea cumula în timp, reducând riscul viitor de boli cardiovasculare în mod semnificativ din punct de vedere clinic.

Poate că acesta este și motivul pentru care, în studiile epidemiologice, persoanele care consumă mai multe cereale integrale tind să aibă un risc mai mic de boli de inimă de-a lungul anilor.

„Aceste constatări nu impun neapărat schimbări majore ale recomandărilor existente, dar susțin strategiile de sănătate publică prin care oamenii sunt ajutați să își crească aportul de cereale integrale și să se apropie de limita superioară a recomandărilor actuale”, spune Tutunchi.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili modul în care cantități mai mari de cereale integrale influențează sănătatea pe termen lung.

Până la realizarea acestor studii, Kyrø și colegii săi susțin că mesajul pentru medici și pacienți este „încurajator de simplu”.

„Încurajarea pacienților să înlocuiască produsele din cereale rafinate cu cereale integrale cât mai puțin procesate este probabil să aducă îmbunătățiri modeste, dar semnificative, în ceea ce privește greutatea corporală, circumferința taliei și lipidele din sânge”, scriu cercetătorii, „poate în special în cazul persoanelor cu diabet de tip 2”.