Un ghețar din Antarctica a înregistrat cea mai rapidă retragere din istoria modernă. Care ar putea si urmările devastatoare

Gheţarul Hektoria din estul Peninsulei Antarctice a înregistrat în anul 2022 cel mai rapid ritm de retragere din istoria modernă, conform unui studiu publicat luni, citat marţi de agenţia DPA.

Aproape 50% din gheţar s-a dezintegrat în decurs de două luni, a constatat o echipă de cercetători după analizarea datelor geofizice şi a imaginilor satelitare surprinse în timp.

Hektoria s-a retras cu aproximativ 25 de kilometri din ianuarie 2022 până în martie 2023. Retragerea a inclus aproximativ 8 kilometri pierduţi între noiembrie şi decembrie 2022.

Potrivit echipei de oameni de ştiinţă condusă de cercetători de la Universitatea din Boulder, Colorado, gheţarul s-a desprins cu uşurinţă de pe stratul plat de rocă pe care se sprijinea şi a început să plutească după ce s-a subţiat substanţial şi rapid.

Cercetătorii au fost uimiți

„Când am zburat peste Hektoria, la începutul anului 2024, nu-mi venea să cred cât de vastă era zona care se prăbuşise", a declarat autoarea principală a studiului, Naomi Ochwat.

„Văzusem fiordul şi caracteristicile montane notabile în imaginile satelitare, însă faptul că eram acolo, personal, m-a umplut de uimire faţă de ceea ce se întâmplase", a adăugat ea.

Ochwat a spus că utilizarea de către echipă a datelor satelitare înregistrate la diferite intervale de timp a fost esenţială pentru detectarea rapidităţii cu care s-a produs această retragere.

„Dacă am avea doar o imagine la fiecare trei luni s-ar putea să nu putem spune că gheţarul a pierdut doi kilometri şi jumătate în două zile", a declarat Ochwat. Datorită imaginilor înregistrate cu sateliţi diferiţi „putem umple lacunele de timp şi să confirmăm cât de rapid a pierdut din gheaţă acest gheţar", a precizat cercetătoarea.

Ted Scambos, un membru al echipei, a declarat că retragerea gheţarului „este puţin cam şocantă".

„Retragerea lui destul de fulgerătoare schimbă cu adevărat ceea ce este posibil în cazul altor gheţari mai mari de pe continent", a adăugat el.

„Dacă aceleaşi condiţii se creează în unele dintre celelalte zone, s-ar putea accelera considerabil creşterea nivelului mării", a precizat Scambos.

