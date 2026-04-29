Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu vor prezenta, pe 29 și 30 aprilie, la Ateneul Român, lucrări emblematice de Sibelius și Enescu – creații definitorii pentru două culturi naționale, care au ridicat statutul muzicii clasice finlandeze și românești la nivelul marilor culturi occidentale. Cele două concerte vocal-simfonice îl vor avea la pupitrul dirijoral pe Leo Hussain, iar solistă va fi violonista Karen Gomyo.

Leo Hussain este dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Muzicianul britanic este apreciat cu precădere pentru interpretarea repertoriului mozartian, dar şi a celui compus în A Doua Şcoală Vieneză şi a muzicii secolului XX. A fost director muzical la Opera din Rouen şi Salzburg Landestheater. A condus orchestrele simfonice din Viena şi Bamberg, Orchestra Simfonică WDR Köln, DSO Berlin, Filarmonica din Luxemburg, Filarmonica din Praga, Orchestra Gulbenkian, Orchestra Regală din Danemarca. În afara Europei, a dirijat West Australian Symphony Orchestra, Tasmanian Symphony Orchestra, Auckland Philharmonia, precum şi NHK Symphony Orchestra şi Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra în cadrul Festivalului Tokyo Spring.

În stagiunea curentă, violonista Karen Gomyo concertează cu New York Philharmonic, New World Symphony, National Symphony Orchestra Taiwan, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma, Residentie Orkest din Haga și Helsingborg Symphony Orchestra. Artista este interpretă de referință a genului nuevo tango al lui Astor Piazzolla, colaborând cu pianistul și legendă a tangoului Pablo Ziegler, precum și cu bandoneoniștii Héctor del Curto, JP Jofre și Marcelo Nisinman. În 2021, a lansat albumul A Piazzolla Trilogy (BIS Records), realizat împreună cu ansamblul de coarde al Orchestre National des Pays de la Loire și cu chitarista Stephanie Jones.

Programul concertelor debutează cu piesa scurtă Valse triste de Jean Sibelius și cu diamantul muzical al Nordului - Concert în re minor pentru vioară și orchestră, op. 47. În partea a doua, publicul va asculta Simfonia nr. 3 de George Enescu.

Considerat „genul de piesă care se întipărește în conștiință… un amestec straniu de fantezie albastru-pal și ritm de vals legănat” (Helsingfors-Posten) sau „un exemplu magistral de pictură sonoră” (Uusi Suometar), Valsul trist de Jean Sibelius a fost inițial o parte din muzica de scenă pentru piesa Kuolema („Moartea”), scrisă de Arvid Järnefelt, cumnatul lui Sibelius.

Considerat „o lucrare de virtuozitate, consacrată și transcensă, în același timp, de o gravitate intensă a sensului și de o densitate supradimensionată a gândirii componistice“ (James Hepokoski) sau „o poloneză pentru urși polari” (Donald Francis Tovey), Concertul pentru vioară și orchestră de Sibelius este printre piesele de referinţă ale genului, apreciat deopotrivă de public și de interpreți.

O lucrare grandioasă, având deopotrivă caracter dramatic și culori impresioniste, Simfonia nr. 3, în do major, op. 21, definitivată în anul 1921, ultima din creația enesciană, a fost elogiată deopotrivă de cronicarii francezi și americani ai timpului. Raoul Brunel afirma în 1921 că, alături de Cvartetul op. 22 nr. 1 „marchează o etapă nouă în mersul ascendent al acestui compozitor atât de fericit înzestrat”.

