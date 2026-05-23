Premierul interimar al Letoniei, Evika Silina, a confirmat incidentul pe contul său de pe platforma X, unde a declarat că se află "în contact cu serviciile competente care acţionează în zona lacului Dridzis, din districtul Kraslava, în urma prăbuşirii şi exploziei unei drone în lac".

"Aştept de la servicii informaţii cât mai detaliate posibil despre circumstanţele incidentului şi acţiunile ulterioare. Invit locuitorii să urmărească informaţiile oficiale", a adăugat ea.

Poliţia a găsit rămăşiţele unui posibil aparat fără pilot

Potrivit rapoartelor radioteleviziunii letone LSM, care a citat poliţia, în jurul orei locale 08:00 (05:00 GMT), "aparatul a explodat la contactul cu apa", fără să facă răniţi.

LSM a descris dispozitivul drept o dronă şi a indicat că poliţia a fost informată despre incident de către locuitorii din zona afectată.

"Au fost găsite rămăşiţele a ceea ce ar putea fi o dronă", a relatat această instituţie media, adăugând că autorităţile se pregătesc să "inspecteze" o zonă "extinsă", pentru care a fost desfăşurată o echipă formată din unităţi de poliţie, pompieri, servicii de salvare şi armata.

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni politice

Letonia se află într-o situaţie politică agitată în urma demisiei, pe 14 mai, a şefei guvernului, Evika Silina, care şi-a pierdut majoritatea parlamentară după ce l-a criticat pe ministrul său al apărării, Andris Spruds, pentru reacţia acestuia la intrarea unor drone ucrainene în spaţiul aerian leton.

De fapt, două drone ucrainene au lovit infrastructura energetică a Letoniei în urma măsurilor ruseşti de război electronic, potrivit ministrului de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga. Acestea au pătruns în spaţiul aerian leton, unde au provocat o explozie după ce au lovit un depozit de petrol gol din Rezekne, la 60 de kilometri de graniţa cu Rusia.