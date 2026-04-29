Nicușor Dan: ”România păstrează direcţia pro-occidentală şi există o voinţă politică la nivelul partidelor, pentru asta”

Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști când va chema partidele la consultări, dar Guvernul Bolojan va fi demis prin moţiune de cenzură. El a răspuns că aceste consultări vor avea loc foarte repede.

”România păstrează direcţia pro-occidentală şi există o voinţă politică la nivelul partidelor, pentru asta”, a arătat el.

Întrebat dacă consideră că nu a făcut destul pentru a media acest conflict, şeful statului a răspuns: ”Noi am pornit toţi acum 10 luni crezând că actuala coaliţie va fi trainică şi nu s-a întâmplat asta, fiecare dintre noi are responsabilitatea”.

Declarațiile șefului statului vin în ziua în care în Parlament urmează să fie prezentată moțiunea de cenzură - depusă de PSD și AUR - care ar putea duce la demiterea Guvernului Bolojan și ar putea provoca o criză politică.

Nicuşor Dan, despre o alianţă PSD-AUR la guvernare: Acest scenariul teoretic este extrem de puţin probabil

De asemenea, preşedintele României a declarat despre o posibilă alianţă PSD-AUR la guvernare că acest scenariul este extrem de puţin probabil şi că nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu.

”În primul rând că scenariul teoretic de care vorbiţi este extrem de puţin probabil. Nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă, iar mai apoi, putem să facem o dezbatere constituţională dacă doriţi, numai că argumentele constituţionale sunt de partea mea”, a subliniat Nicuşor Dan.