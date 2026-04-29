Nicușor Dan: ”România păstrează direcţia pro-occidentală şi există o voinţă politică la nivelul partidelor, pentru asta”

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut în urmă cu puțin timp declarații de presă în Dubrovnik, la finalul summit-ului Inițiativei celor Trei Mări.

Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști când va chema partidele la consultări, dar Guvernul Bolojan va fi demis prin moţiune de cenzură. El a răspuns că aceste consultări vor avea loc foarte repede.

România păstrează direcţia pro-occidentală şi există o voinţă politică la nivelul partidelor, pentru asta”, a arătat el.

Întrebat dacă consideră că nu a făcut destul pentru a media acest conflict, şeful statului a răspuns: ”Noi am pornit toţi acum 10 luni crezând că actuala coaliţie va fi trainică şi nu s-a întâmplat asta, fiecare dintre noi are responsabilitatea”.

Citește și
Criza politică din România ajunge la Bruxelles: Weber critică alianța PSD–AUR, socialiștii răspund cu acuzații

Declarațiile șefului statului vin în ziua în care în Parlament urmează să fie prezentată moțiunea de cenzură - depusă de PSD și AUR - care ar putea duce la demiterea Guvernului Bolojan și ar putea provoca o criză politică.

Nicuşor Dan, despre o alianţă PSD-AUR la guvernare: Acest scenariul teoretic este extrem de puţin probabil

De asemenea, preşedintele României a declarat despre o posibilă alianţă PSD-AUR la guvernare că acest scenariul este extrem de puţin probabil şi că nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu.

”În primul rând că scenariul teoretic de care vorbiţi este extrem de puţin probabil. Nu există vreo declaraţie din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă, iar mai apoi, putem să facem o dezbatere constituţională dacă doriţi, numai că argumentele constituţionale sunt de partea mea”, a subliniat Nicuşor Dan.

Marți, după ce a fost întrebat dacă îl mai susţine pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a afirmat că ”avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene” - fapt care a provocat reacții dure din partea conducerii PNL.

”Nu avem un split. Avem un sistem ticăloşit şi avem o mişcare reformistă, a spus Ciprian Ciucu.

Articol recomandat de sport.ro
Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro
Citește și...
Ciprian Ciucu, replică tăioasă pentru Nicușor Dan: ”Nu avem un split. Avem un sistem ticăloşit şi avem o mişcare reformistă”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a dat, miercuri, o replică tăioasă președintelui României, Nicușor Dan, după ce șeful statului a spus despre moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan că este ”un split între două jumătăţi”.
Ce a spus Nicușor Dan despre Ilie Bolojan, după ce PSD și AUR au depus moțiunea. „Avem un split”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că Ilie Bolojan este o persoană serioasă, pe care o respectă, dar de mai mult timp avem „un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene”. 
Varianta de guvern pe care președintele Nicușor Dan o exclude din start: „Este extrem de improbabil”

Scenariul unui guvern PSD - AUR este "extrem de improbabil", a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă, după ce a participat la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări.

LIVE ACUM: PSD și AUR prezintă în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Vot decisiv pe 5 mai

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", este prezentată la această oră în plenul reunit al Parlamentului.

Regele Charles i-a reamintit lui Trump că aliații NATO au sărit mereu în ajutorul SUA. Președintele american: ”Doi regi”

Regele Charles al III-lea a ținut marți un discurs istoric în Congresul American. Și a început prin a condamna tentativa de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, de sâmbătă.

Siegfried Mureşan, la EURomânia: 10 miliarde de euro din PNRR, în pericol. Instabilitatea riscă să blocheze banii europeni

Tensiunile politice de la București au ajuns să provoace reacții dure și la Strasbourg, chiar în ziua în care Parlamentul European a discutat viitorul buget al Uniunii Europene.

Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4

Pierdere colosală pentru Burleanu: 16,000,000 de dolari dintr-un foc!