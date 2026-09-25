Cei doi vor fi judecați în lipsă, pentru că anchetatorii nu au reușit să le dea de urmă. Sunt acuzați că ar fi obținut acte de identitate românești - certificat de naștere, carte de identitate și pașaport, în baza unui certificat de cetățenie română fals. Ei ar fi susținut în mod mincinos că documentul a fost emis de Ambasada României de la Bratislava.

Pe lângă condamnarea lor, procurorii cer și anularea tuturor documentelor falsificate. Alți 14 ruși, bănuiți de aceleași fraude, urmează să fie trimiși în judecată de Ministerul Public.