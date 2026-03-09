Asta se datorează reacției guvernelor la amenințarea Rusiei și scăderii încrederii în angajamentele de securitate ale SUA, potrivit datelor publicate luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), relatează Reuters.

Ţările europene şi-au triplat importurile de arme în perioada 2021-2025 faţă de 2016-2020 pentru a aproviziona Ucraina în apărarea sa împotriva invaziei ruse şi pentru a-şi reconstrui propriile forţe armate după decenii de investiţii insuficiente.

Europa își crește importurile de arme

„Creşterea bruscă a fluxurilor de arme către statele europene a determinat o creştere de aproape 10% a transferurilor globale de arme”, a declarat Mathew ⁠George, directorul Programului de transferuri de arme al SIPRI.

Europa are 33% din importurile globale de arme, în creştere faţă de 12% în perioada precedentă de cinci ani, arată raportul.

În ciuda creşterii producţiei interne, ţările europene au continuat să crească achiziţiile de arme din SUA, în special avioane de luptă şi sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acţiune.

Importurile de arme ale statelor din Orientul Mijlociu au scăzut cu 13%, deşi Arabia Saudită şi Qatarul s-au numărat printre primii patru cumpărători individuali.

Scăderea a reflectat în principal comenzile mari ale Arabiei Saudite din perioada anterioară, care încă trebuiau integrate, a declarat Pieter Wezeman, cercetător senior la SIPRI.

Chiar înainte de ultimele atacuri ale SUA şi Israelului asupra Iranului, statele din regiune plasaseră noi comenzi semnificative, care încă nu au apărut în cifre.

Conflictul actual va duce probabil la o creştere suplimentară a achiziţiilor, în special de sisteme antirachetă şi de apărare aeriană.

SUA și Franța își consolidează poziția de furnizori

„În primul rând, vor înlocui echipamentele pe care le-au folosit, dar vor căuta să cumpere şi mai multe echipamente pentru a se proteja şi mai bine decât o pot face în prezent”, a declarat Wezeman.

În ceea ce priveşte furnizorii, SUA şi-au mărit cota globală pe piaţa exporturilor de arme de la 36% la 42%, consolidându-şi poziţia dominantă. Franţa a fost al doilea furnizor ca mărime, cu 9,8% din exporturile globale, în timp ce cota Rusiei a scăzut de la 21% la 6,8% după invadarea Ucrainei în 2022.

Cota combinată a exporturilor Europei a fost de 28% - de patru ori mai mare decât cea a Rusiei şi de cinci ori mai mare decât cea a Chinei.