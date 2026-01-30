Terapia blochează activitatea genei KRAS, responsabilă pentru majoritatea cazurilor de cancer pancreatic, explică Mariano Barbacid, cercetător la Centrul Naţional de Cercetări Oncologice (CNIO) şi director al proiectului.

Conform rezultatelor publicate în revista PNAS şi prezentate în cadrul unei conferinţe de presă, dacă KRAS este atacat pe trei fronturi diferite, se poate evita ca celulele tumorale să dezvolte rezistenţă la tratament şi cancerul să progreseze. În plus, tratamentul nu a avut efecte toxice semnificative asupra şoarecilor care l-au primit.

Progresul nu este încă gata pentru a fi testat pe oameni, avertizează Barbacid pentru La Vanguardia.

Cercetătorii au creat startup-ul Vega Oncotargets cu scopul de a crea medicamente împotriva KRAS adecvate pentru uz uman şi cu perspectiva de a ajunge la studii clinice.

Cancerul pancreatic, printre cele mai mortale forme de cancer

Cu peste 10.000 de diagnostice şi peste 8.000 de decese pe an, cancerul de pancreas este al şaptelea cel mai frecvent şi al treilea cel mai mortal din Spania, după cancerul de plămâni şi cel de colon, potrivit datelor Societăţii Spaniole de Oncologie Medicală.

Mortalitatea ridicată este cauzată de dificultăţi de a dezvolta terapii împotriva KRAS, principalul motor al proliferării celulare în cancerul de pancreas, care timp de decenii a fost considerat un oncogen imposibil de atacat cu medicamente.

Tratamentul împiedică celulele tumorale să devină rezistente la tratament şi cancerul să progreseze.

Perspectiva a început să se schimbe odată cu dezvoltarea primelor medicamente care blochează KRAS, unele dintre ele fiind deja aprobate.

Cu toate acestea, tumorile dezvoltă rezistenţă la aceste tratamente, astfel încât durata de supravieţuire a pacienţilor creşte, dar cancerul continuă să progreseze, după cum s-a observat în studiile clinice.

Strategie inspirată din alte tipuri de cancer

Barbacid şi echipa sa au considerat că ar putea preveni apariţia rezistenţei combinând mai multe medicamente, o strategie care este deja utilizată în mod obişnuit în alte tipuri de cancer, cum ar fi leucemia, limfomul sau cancerul pulmonar. Rezultatele lor demonstrează că trei medicamente pot bloca progresia cancerului pancreatic, dar că două nu sunt suficiente.

Tripla terapie a fost testată pe culturi celulare, pe şoareci modificaţi genetic şi pe şoareci cărora li s-au implantat tumori umane. Conform rezultatelor prezentate în PNAS, animalele au tolerat bine tratamentul, deoarece nu au suferit pierderi în greutate, modificări ale analizelor de sânge sau leziuni ale ţesuturilor examinate, cum ar fi rinichii, plămânii sau intestinul.

Cercetarea s-a bazat pe cel mai frecvent tip de cancer pancreatic (PDAC, care reprezintă peste 90% din cazuri). La rândul său, gena KRAS cauzează peste 90% din cazurile de PDAC.

Proiectul a fost finanţat în principal de Fundaţia CRIS Contra el Cáncer, care a contribuit cu două milioane de euro din 2020, şi de Consiliul European pentru Cercetare.

„Acest studiu demonstrează că, atunci când se susţine ştiinţa de excelenţă, rezultatele apar şi deschid noi oportunităţi reale pentru pacienţi”, declară într-un comunicat Lola Manterola, preşedinta CRIS Contra el Cáncer. „Investiţiile în cercetare sunt esenţiale pentru a schimba istoria cancerului”.

„Rezultatele anunţate ar trebui să deschidă calea către noi opţiuni terapeutice pentru îmbunătăţirea evoluţiei clinice a pacienţilor cu PDAC într-un viitor nu foarte îndepărtat”, concluzionează cercetătorii în PNAS, deşi avertizează că „drumul către optimizarea terapiei (...) nu va fi uşor”.

„Pentru a ajunge la studiile clinice, principala problemă este financiară”, declară Mariano Barbacid.