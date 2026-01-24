Analizând peste 1,2 milioane de decese cauzate de cancer între 1990 și 2023, cercetătorii de la Societatea Americană de Cancer au descoperit că decesele prin cancer colorectal au crescut cu puțin peste 1% pe an, devenind principala cauză de deces pentru bărbați și femei la un loc. Rezultatele au fost publicate în revista medicală de specialitate JAMA.



Tipurile de cancer cu mai puține decese

Tinerii fac cancer de colon tot mai des, iar medicii subliniază importanța screeningului. Între timp, alte cauze principale de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani — inclusiv cancerul pulmonar, leucemia și cancerul de sân — au scăzut cu până la 6% pe an, scri ABC News.

Dr. William Dahut, oncolog și director științific al Societății Americane de Cancer, a declarat că tratamentele mai bune îi ajută pe pacienți să trăiască mai mult.

„Cred că, dacă am descompune aceste îmbunătățiri, mai mult de jumătate se datorează cu siguranță terapiilor mai eficiente”, a spus el pentru ABC News.

De asemenea, el a indicat reducerea fumatului, care a contribuit la o reducere anuală de 5,7% a deceselor cauzate de cancer pulmonar. În 1990, cancerul pulmonar era principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani, dar în prezent ocupă locul patru.

Deși mai multe femei au fost diagnosticate cu cancer de sân pe parcursul perioadei studiate, decesele asociate au scăzut, în medie, cu 1,4% pe an. Cu toate acestea, cancerul de sân rămâne principala cauză de deces prin cancer la femeile tinere.

Decesele cauzate de cancerul de col uterin au scăzut modest, cu aproximativ 0,5% pe an, și rămân a treia cauză principală de deces prin cancer la femeile tinere.

Pentru cancerul de sân și cel de col uterin sunt recomandate examinări de screening, iar vaccinarea împotriva cauzei principale a cancerului de col uterin — virusul papiloma uman (HPV) — este disponibilă din 2006.

„Cred că există șanse mari să vedem scăderi dramatice [ale deceselor prin cancer de col uterin], presupunând că ratele de vaccinare continuă”, a prezis Dr. Dahut.



Tinerii, cei mai expuși

Cercetătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea deceselor cauzate de cancerul colorectal la ineri, mai ales pentru că nu este pe deplin clar de ce se întâmplă acest lucru.

„Nu m-a surprins complet, deși trebuie să spun că evoluează puțin mai rapid decât anticipam”, a declarat Dahut. „Va fi legat fie de factori de mediu, fie de stilul de viață.”

Dahut a adăugat că medicii ar trebui să recomande în mod regulat screeningul pentru această boală și să investigheze simptomele, chiar și la pacienții de vârstă mijlocie. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că peste 75% dintre noile diagnostice de cancer colorectal la pacienții tineri sunt depistate în stadii avansate, când tratamentul este mai puțin eficient.

„Mulți oameni în jurul vârstei de 40 de ani nu au neapărat un medic de familie care să le spună să facă screening — în special bărbații”, a spus el.

Persoanele cu risc mediu de cancer colorectal ar trebui să înceapă screeningul la vârsta de 45 de ani, potrivit Societății Americane de Cancer. Iar cei cu antecedente familiale sau alți factori de risc crescut ar trebui să fie testați mai devreme.

