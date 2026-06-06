Nimeni nu s-a oprit, cu excepția polițiștilor locali, care au intuit că ceva nu este în regulă. Decizia lor de a interveni la timp avea să schimbe complet finalul unei povești aparent banale de pe o stradă din Rožňava, Slovaciia. În realitate, bărbatul nu era beat, ci grav bolnav, iar câteva minute de atenție și empatie i-au salvat viața.

„M-a părăsit puterea”

Evenimentul a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. Polițiștii locali din Rožňava au dat dovadă de o empatie și o atenție deosebită față de un bărbat care stătea întins pe stradă, în apropierea unui liceu.

Trecătorii au crezut că este beat, dar în realitate bărbatul se lupta în liniște cu probleme grave de sănătate. Primii care au decis să verifice dacă are nevoie de ajutor au fost polițiștii locali.

„Avea lacrimi în ochi când s-au apropiat de el agenții poliției locale și l-au întrebat: «Vă putem ajuta cu ceva?» Răspunsul lui a fost: «Nu sunt beat, dar nu mai am putere să mă ridic, m-a părăsit puterea»”, a scris primarul orașului Rožňava, Michal Domik, într-o postare despre acest eveniment.

Polițiștii i-au chemat imediat o ambulanță, care l-a dus la spital. Bărbatul avea o pneumonie severă.

A fost spitalizat câteva zile. Ulterior, după ce a fost externat, a decis să le mulțumească polițiștilor pentru gestul lor printr-o scrisoare scrisă de mână.

„Aș dori să mulțumesc conducerii poliției locale pentru abordarea exemplară a angajaților dumneavoastră în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”, a spus bărbatul aflat la ananghie, conform tnlive.sk.

Starea sa de sănătate se îmbunătățește după patru zile de spitalizare.