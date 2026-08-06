Oamenii de știință au folosit o tehnică de editare genetică pe care au aplicat-o la rasa Beagle. Rezultatul este uimitor.

Până de curând, Matt nici nu visa că va putea pune mâna pe un câine fără să aibă o criză de strănut.

Totuși, nu a încetat să spere că, la un moment dat, va avea și el un prieten patruped care să-i facă viața mai frumoasă.

Matt Walker, genetician și director executiv al Kindred Companion Sciences: „În calitate de om de știință, am petrecut ani de zile studiind și folosind instrumente de editare genetică și m-am întrebat dacă acele instrumente ar putea fi folosite pentru a combate alergiile chiar de la sursă.”

După multă muncă a apărut soluția. Cu ajutorul celulelor modificate genetic au creat embrionii unei noi rase de Beagle.

Când puii au venit pe lume, cercetătorii le-au testat saliva și blana. Nu au găsit urmele proteinelor alergene.

Matt Walker, genetician și director executiv al Kindred Companion Sciences: „Locuiesc cu Bailey de mai bine de un an și nu am avut nicio reacție alergică. A fost o schimbare totală în viață. Este o adevărată bucurie.”

Următorul pas ar fi ca această tehnică să fie testată și pe alte exemplare.

Dr. Jeff SoRelle, patolog la Centrul Medical al Universității Texas Southwestern: „O limitare a rezultatului cercetării ține de faptul că mulți oameni au reactivitate încrucișată sau reacționează la alți alergeni canini care nu au fost eliminați și nici nu au fost testați, așa că nu știm cu exactitate cât de utilă, pe scară largă, ar putea fi această metodă pentru oprirea tuturor formelor de alergie la câini.”

Arthur Caplan, bioetician la Școala de Medicină Grossman a Universității din New York: „Acest experiment deschide o cale pentru ca mult mai mulți oameni să poată deține animale de companie. Însă, un aspect negativ este că i-ar putea descuraja pe oameni să încerce să adopte animale de pe stradă, deoarece nu au genele modificate, de teama unor alergii.”