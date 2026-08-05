Unele femei se căsătoresc în ultima clipă cu recruți militari trimiși pe frontul din Ucraina, pentru a le încasa indemnizația de deces, în timp ce rudele legitime sunt excluse de la despăgubiri. În unele cazuri, chiar membri ai forțelor de securitate au fost implicați în orchestrarea unor astfel de scheme, potrivit unui amplu reportaj al CNN realizat la Sankt Petersburg, transmite news.ro.

Când Maria, o femeie în vârstă de 37 de ani din Sankt Petersburg, a aflat de la armată că tatăl ei, Iuri, în vârstă de 59 de ani, fusese împușcat și murise pe front, a fost devastată și de două ori mai șocată. Nu numai că nu știa că tatăl ei se înrolase, dar a aflat și că acesta se căsătorise cu doar două zile înainte de a fi trimis la război. Mireasa, cu 22 de ani mai tânără decât el, a devenit ruda legală cea mai apropiată, având dreptul la o despăgubire oficială.

„Nici măcar nu am vorbit vreodată cu această femeie. Nu știu ce să-i spun, pentru că am bănuit imediat că este o înșelătorie”, a declarat Maria pentru CNN. Femeia spune că nu cunoscuse niciodată această persoană și că tatăl ei nu vorbise niciodată despre ea.

Indemnizația de deces, o țintă pentru escroci

Când un soldat rus este ucis în luptă, rudele sale cele mai apropiate primesc sume forfetare începând de la 5 milioane de ruble (aproximativ 64.000 de dolari). Această compensație, menită să asigure traiul familiilor îndoliate, a devenit o țintă pentru escroace fără scrupule, care îi păcălesc pe bărbații vulnerabili să încheie căsătorii de fațadă înainte de a fi trimiși la război.

Într-un caz larg mediatizat anul trecut, o asistentă medicală dintr-un spital militar a fost concediată după ce a fost acuzată că s-a căsătorit cu cinci soldați aflați în îngrijirea sa înainte ca aceștia să moară din cauza rănilor, pentru a încasa indemnizațiile de deces.

Kremlinul încurajează căsătoriile rapide

Kremlinul a încurajat activ recruții ruși să se căsătorească, probabil pentru a consolida sprijinul familiei și pentru a promova valorile tradiționale. Autoritățile au facilitat căsătoriile rapide, evitând perioada obișnuită de preaviz, iar televiziunea de stat a difuzat evenimente de nunți în masă. Cinismul a atins cote incredibile: într-un podcast video, o agentă imobiliară rusă a sugerat tinerelor femei să se căsătorească cu recruți pentru a primi despăgubiri și a-și cumpăra apartamente.

Escrocherii orchestrate chiar de membri ai forțelor de securitate

Au existat și cazuri șocante în care membri ai forțelor de securitate ruse au fost implicați în orchestrarea unor escrocherii de tip „văduva neagră”. Într-un caz din Extremul Orient rus, un subofițer, un sergent și un contabil militar au fost acuzați că au recrutat bărbați vulnerabili, inclusiv orfani, le-au aranjat căsătorii și i-au trimis pe poziții de pe linia frontului cu risc ridicat, în schimbul unei părți din despăgubiri.

Un fenomen care zguduie societatea rusă

Fenomenul „văduvelor negre” a stârnit indignare în Rusia, pe fondul unei economii în declin, al penuriei de combustibil și al costului uman tot mai mare al războiului. Leonid Sluțki, membru proeminent al parlamentului rus, a declarat că astfel de infracțiuni ating „proporții grave” și că familiile participanților la război au nevoie de protecție.

„Nu a mai rămas absolut nimic, iar asta este incredibil de dureros. Nu am niciun lucru care să-mi amintească de el, doar cheile de la apartamentul lui, care nici măcar nu mai funcționează”, a spus Maria, ale cărei bunuri și amintiri au dispărut odată cu tatăl său.