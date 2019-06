Semnal de alarmă: 40000 de sticle de plastic sunt aruncate în fiecare minut în Mediterană

Un camion de gunoi plin cu deșeuri de plastic - este cantitatea care ajunge în fiecare minut în mările și oceanele lumii, după cum avertizează specialiștii.

În acest ritm, oceanul planetar va conține în anul 2050 mai mult plastic decât pește.

Sâmbătă, de "Ziua Mondială a Oceanelor", cei care au vizitat acvariul din Liege au fost întâmpinați cu mesaje menite să arate cât de periculoasă este poluarea cu plastic.

Sezonul estival a început deja, iar World Wide Found, organizaţia pentru conservarea mediului, a atras atenţia asupra poluării cu plastic în regiunea Mediteranei - care reprezintă un adevărat pericol.

Ștefania Cambogianni, WWF: "Dintre mările lumii, Mediterana este una dintre cele mai poluate cu plastic. Am calculat că, în fiecare an, 0,6 milioane de tone de plastic sunt aruncate în această mare. Este echivalentul a 33.800 de sticle de plastic aruncate în mare în fiecare minut. Este un flux masiv de deșeuri de plastic care trebuie stopat, pentru că are un impact primejdios asupra vietăților marine și asupra sănătății noastre."

Greenpeace a anunţat descoperirea unei "supe cu plastic", care pluteşte în Marea Tireniană. Principalele "ingredinete" sunt - diferite ambalaje de plastic, pungi şi bucăţi de polistiren de la containerele folosite în industria pescuitului.

Dacă actuala tendinţă se menţine, oceanele lumii vor conţine mai mult plastic decât pește în anul 2050 - susţine Greenpeace.

De "Ziua Oceanelor", vizitatorii care au ajuns la acvariul din Liege au avut ocazia să vadă cum arată de fapt fundul mărilor şi oceanelor.

Specialist: "Paie, iată-le aici, pungi și sticle de plastic... Toate acestea ajung în ocean și va dura ceva până se vor descompune.

Reporter: "Câteva sute de ani?"

Specialist: Da, chiar ar putea dura sute de ani."

Un camion de gunoi în fiecare minut

În fiecare minut, avertizează specialiştii, echivalentul încărcăturii unui camion de gunoi, plin cu plastic, ajunge în Oceanul planetar.

Copil: "Am auzit că unele balene mor din cauza aceasta și că pe apă s-ar fi format chiar un continent întreg de plastic, din deșeurile pe care noi le folosim și le aruncăm."

Adult: "Este necesar să le arătăm copiilor și adulților de ce nu trebuie să aruncăm deșeuri peste tot, la întâmplare. Avem o singură planetă și ar trebui să avem grijă de ea."

În interiorul scheletului unei balene, expus la Liege, au fost aşezate - pentru a trage un semnal de alarmă - 40 de kilograme de deşeuri din plastic.

Christian Michel, directorul Acvariumului din Liege: "Iată un bun exemplu: un mamifer lung de 30 de metri, cântărind 200 de tone, care a murit pentru că a înghițit plastic, fără să știe la ce pericol se expune."

Frederic Paquer, directorul Servicului Educației: "Oceanele sunt poluate, de asemenea, cu micro-particule de plastic pe care peștele le înghite. Apoi, noi vom consuma peștele și vom ajunge, în cele din urmă, să mâncăm la rândul nostru plastic."

Grav este ca, în anii următori, avertizează specialiştii, producţia de plastic va creşte de patru ori la nivel mondial.

