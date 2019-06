Momentul în care un șofer intră cu bolidul într-o clădire. Mașina a luat foc

O mașină scăpată de sub control a izbit fațada unui centru comercial din Florida și a dărâmat o parte din zid.

Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul a intrat pe jumătate înăuntru și a luat foc.

Martorii s-au grăbit să vină în ajutorul șoferului și să stingă incendiul.

Întreaga scenă a fost filmată, iar şoferul se afla încă la volan când focul îi cuprindea maşina.

Martor: "Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu pot să spun exact cât a durat, dar cred că nu mai mult de un minut."

Acest martor este unul dintre cei care s-au grăbit să ajute după ce vehiculul condus de un bărbat în vârsta de 48 de ani a intrat prin fațada unui centru comercial din Florida. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a făcut o gaură în zidul de cărămidă.

Martor: "Am văzut că partea din spate a mașinii a rămas în exterior, dar ardea partea din față, dincolo de zid. Atunci am fugit la mașina mea, în parcare, și am luat extinctorul."

Citește și Corturi instalate în fața instituțiilor guvernamentale la Chișinău. Partidul Democrat pregătește proteste

Conducătorul auto îşi pierduse cunoştinţa în timp ce martorii încercau să potolească flăcările. La fața locului ajunseseră şi primii poliţişti.

Salvatorii de ocazie au golit patru stingătoare, dar n-au reuşit să stingă incendiul.

Martor: "Cu toții simțeam, sunt sigur de asta, că mașina putea să explodeze în orice moment. Un cauciuc deja explodase."

Martor: "Încercați, dacă aveți cum, să remorcați vehiculul să-l trageți afară."

Aşa au şi făcut oamenii, care au folosit un cablu de remorcare adus de cineva care locuia în apropiere.

După ce a fost scos din maşina înghiţită de flăcări, şoferul a fost transportat la spital. Suferise, se pare, un infarct şi avea câteva arsuri, dar nu grave, spun autorităţile.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!