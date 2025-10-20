S-a descoperit „anomalie gravitațională” deasupra Oceanului Atlantic. A fost identificat un „semnal neobișnuit”

Cercetătorii francezi au descoperit o anomalie gravitațională neobișnuită deasupra Oceanului Atlantic, apărută în 2007, care ar putea fi legată de redistribuiri rapide de masă în manta Pământului și de modificări bruște ale câmpului magnetic.

O „anomalie gravitațională” poate suna dramatic, dar, conform definiției EBSCO, aceasta se referă la „abateri de la măsurătorile gravitaționale preconizate în anumite locații de pe Pământ, influențate în principal de variațiile densității rocilor din subsol” – iar cercetătorii francezi au identificat un „semnal gravitațional neobișnuit” care a avut loc deasupra Oceanului Atlantic la începutul anului 2007, scrie Indy 100.

Cercetătorii au detectat semnalul gravitațional

Folosind date de la sateliții Gravity Recovery and Climate Experiment (denumiți pe scurt GRACE) ai NASA, echipa de studiu a scris în concluzia sa: „Am identificat un semnal anomal de gradient gravitațional la scară largă în estul Oceanului Atlantic, maxim la începutul anului 2007, care nu poate fi explicat pe deplin prin sursele de apă de suprafață sau fluxurile de fluid din miez”.

Cercetătorii afirmă că semnalul a apărut între 2006 și 2008 și s-a întins pe o suprafață de 7.000 de kilometri. De asemenea, ei menționează că, aproximativ în același timp cu apariția anomaliei, „a fost observată o mișcare bruscă distinctă în aceeași regiune, folosind date magnetice satelitare”.

Nu, această mișcare bruscă nu este Elon Musk, ci mai degrabă o mișcare bruscă geomagnetică, în care câmpul magnetic al Pământului „accelerează brusc și neașteptat”.

Semnalele coincid cu mișcări geomagnetice

Studiul, publicat în august în revista Geophysical Research Letters, sugerează că o parte din „semnalul gravitațional neobișnuit” menționat mai sus reflectă „redistribuiri rapide de masă” în adâncurile mantalei Pământului – stratul intermediar dintre scoarța/stratul exterior al planetei noastre și miez.

Cercetătorii scriu că astfel de „redistribuiri” pot proveni din „schimbări temporale în adâncime” ale unei tranziții care are loc în principalul mineral găsit în manta inferioară, bridgmanitul.

Astfel, semnalele gravitaționale neobișnuite pot fi cauzate de „distribuții rapide de masă” în manta Pământului, care pot provoca sacadări geomagnetice, acestea putând fi cauzate de schimbări legate de mineralul din manta inferioară cunoscut sub numele de bridgmanit.

