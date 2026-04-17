Astronauţii misiunii Artemis 2 au dezvăluit detalii neștiute despre cele 10 zile petrecute în spațiu

Stiri Stiinta
Nasa

Astronauţii misiunii Artemis 2 au descris, într-o conferinţă de presă organizată joi, impactul emoţional pe care l-au resimţit observând Pământul din spaţiul îndepărtat.

autor
Anca Ungureanu

Totodată, ei au făcut comentarii pe marginea dificultăţilor tehnice minore cu care s-au confruntat în misiune, printre care şi problemele de funcţionare ale toaletei din dotarea capsulei Orion, subliniind în acelaşi timp succesul misiunii care şi-a atins toate obiectivele specificate.

Echipajul misiunii Artemis 2 a NASA, format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialiştii Christina Koch şi Jeremy Hansen, a ţinut prima sa conferinţă de presă la o săptămână după încheierea misiunii, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston. Acest eveniment a marcat prima ocazie a echipajului de a discuta despre misiunea lor istorică de 10 zile, în cadrul căreia au devenit primii oameni care au călătorit în jurul Lunii şi s-au întors în siguranţă, cu o amerizare reuşită în apele Pacificului pe 10 aprilie.

Pilotul Victor Glover a descris sentimentele care l-au încercat observând Pământul din spaţiul profund. El a spus că s-a simţit mic şi insignifiant în faţa măreţiei cosmosului, dar în acelaşi timp s-a simţit mare şi puternic ca membru al echipei misiunii şi ca reprezentant al întregii umanităţi.

La aproape o săptămână după ce au revenit pe Terra, astronauţii misiunii Artemis 2 se gândesc deja la cum ar fi să păşească pe Lună, transmite The New York Times.

"Vă spun chiar acum. Dacă am fi avut un modul de aselenizare pentru prima dată la bordul navei, ştiu că cel puţin trei dintre colegii mei de echipaj ar fi fost în el, încercând să aselenizeze", a declarat Reid Wiseman, astronautul NASA care a fost comandantul misiunii Artemis 2.

Reid Wiseman a precizat că următorul pas major al programului Artemis, de a-i readuce pe astronauţi pe suprafaţa Lunii, nu reprezintă un salt uriaş. "Va fi o provocare extrem de mare din punct de vedere tehnic, dar această echipă trebuie să ştie în fiecare zi că este (un obiectiv) absolut realizabil şi că este realizabil în curând", a mai spus el.

În ceea ce priveşte conexiunea formată între membrii echipajului, "suntem legaţi pentru totdeauna", a spus Wiseman. "Este cea mai apropiată legătură ce se poate forma între patru oameni care nu fac parte din aceeaşi familie (...) A fost pur şi simplu o aventură uimitoare şi toţi membrii echipajului s-au încurajat reciproc în tot acest timp".

Surprize tehnice pe nava spațială

Cei patru astronauţi au vorbit despre experienţele lor şi despre cum aproape totul a mers bine, deşi nava spaţială le-a oferit câteva surprize tehnice în timpul misiunii de 10 zile, prima în care astronauţii au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972.

"Am avut un detector de fum care s-a declanşat în penultima zi", a povestit Reid Wiseman. "Vreţi să atrageţi atenţia cuiva foarte repede? Faceţi să sune alarma de incendiu într-o navă spaţială când sunteţi încă la aproximativ 130.000 de kilometri de casă".

În ceea ce priveşte deja celebra toaletă a capsulei Orion, comandantul misiunii a declarat că aceasta "a fost minunată", în ciuda problemelor pe care le-a cauzat, despre care a spus că erau legate de sistemul de ventilaţie, mai notează şi EFE.

"Vreau doar să spun, 100% direct: a fost o toaletă minunată. Toaleta a funcţionat excelent. Unde am avut o problemă - şi a fost o problemă reală, cu siguranţă - a fost în conducta noastră principală de ventilaţie", a explicat Wiseman.

"Toaleta a tras apa perfect, dar când lichidul a ieşit din vas, s-a blocat în conducta noastră de ventilaţie", a adăugat el.

Toaleta capsulei Orion a fost una dintre vedetele neaşteptate ale misiunii Artemis 2, după ce a început să funcţioneze defectuos la scurt timp după lansare, în ciuda unei investiţii de 23 de milioane de dolari.

Reid Wiseman a precizat că linia principală de ventilaţie "a fost obstrucţionată sau blocată" din motive încă necunoscute şi i-a îndemnat pe inginerii care au construit această toaletă "să nu renunţe".

"A fost un echipament excelent. Şi ce am învăţat din această situaţie? Ei bine, că există întotdeauna lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim", a rezumat el.

Echipajul s-a întors pe Pământ vineri, amerizând în largul coastei oraşului San Diego. Ei au fost primii oameni care au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972 şi au călătorit mai departe de planetă decât orice alt om înaintea lor.

Etichete: artemis 2, nasa, Luna,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri Stiinta
Stiri Stiinta
Stiri Stiinta
Recomandări
Știri Actuale
Stiri Politice
Vremea
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Aprilie 2026

45:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

