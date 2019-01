Prima transmisie LIVE din adâncul oceanului. Scafandrii vor coborî în "zona crepusculară"

O echipă de jurnaliști britanici se pregătește pentru o premieră mondială: prima transmisie în direct din adâncul oceanului.

Alături de cercetători, vor coborî cu mini-submarine până la un recif de corali din Oceanul Indian, neexplorat până acum. Imaginile și sunetul vor fi transmise întâi la suprafața apei, cu ajutorul unei tehnologii de pionierat. Apoi transmisia va continuă prin satelit.

Scafandrii coboară în "zona crepusculară" a oceanului, unde lumina soarelui abia dacă răzbate. O echipă a televiziunii britanice Sky News s-a alăturat cercetătorilor pentru un voiaj subacvatic de explorare la Aldabra - un atol de corali situat la 950 de kilometri sud-vest de Seychelles.

De acolo, jurnaliştii britanici vor efectua prima transmisie de televiziune, în direct, din adâncuri. Un demers menit să atragă atenţia asupra fragilităţii vieţii subacvatice şi pericolelor care o ameninţă - printre care poluarea cu plastic şi schimbările climatice. Şi pescuitul în exces pune în primejdie reciful de corali, cel mai divers ecosistem de pe planetă.

Thomas Moore, corespondent SKY NEWS: "Această misiune împinge mai departe frontierele ştiinţei şi transmisiilor TV. Echipamentul pentru transmisii prin satelit e aici, dar încă e nevoie să îmbarcăm pe "nava mamă" cabluri şi camere video. Dar și două mini-submarine care ne vor coborî în adâncuri pentru trei programe live, de câte o oră fiecare."

Echipamentele sunt îmbarcate pe nava Ocean Zephir, care va ridica ancora de la Bremerhaven - un port german la Marea Nordului.

Odată ajunşi la destinaţie, cercetătorii se vor scufunda la mai mult de trei sute de metri pentru a explora un recif la care omul nu a mai ajuns până acum. Se aşteaptă să găsească sute, dacă nu mii de specii necunoscute.

Oliver Seeds, directorul misiunii: "Am privit întâi în sus, către înălțimi, dar trebuie să privim și în jos. Am avut o eră a marilor explorări spaţiale, am împins frontierele cunoaşterii. Însă adâncul Oceanului planetar a rămas ultima mare frontieră, exista o mare parte a planetei noastre pe care încă n-o cunoaştem."

Recifele de corali adăpostesc un sfert din speciile marine. Dar specialiştii fac previziuni sumbre - din cauza schimbărilor climatice, oceanele se încălzesc, iar coralii mor.

Cercetătorii care iau parte la această misiune se tem că noi, cei de astăzi, am putea fi ultima generaţie care mai are ocazia să vadă corali în toată splendoarea lor.

"Aceste schimbări se produc foarte repede. În ultimii 15 ani coralii au suferit schimbări care se produceau înainte într-un secol. Trebuie să adunăm rapid informaţii pentru a înţelege ce se va întâmpla în viitor", spune un cercetător.

Insula Aldabra este cunoscută drept "Galapagos din Oceanul Indian" - datorită extraordinarei diversităţi de vieţuitoare marine. Dar poluarea cu plastic s-a întins până acolo.

