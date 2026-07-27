Femeia de 67 de ani, pe nume Elena, ''și-a pierdut complet vederea în urma unui grav accident rutier, care i-a cauzat o leziune ireversibilă nervului optic de la ochiul stâng, ceea ce a făcut-o să-şi piardă vederea din cauza imposibilităţii transmiterii luminii de la ochi la creier, deşi structurile oculare rămăseseră intacte'', a precizat spitalul Molinette într-un comunicat transmis luni AFP.

În schimb ochiul drept, deja afectat de maculopatie, ''a suferit traumatisme grave, care i-au compromis iremediabil retina şi transparenţa corneei'', se mai spune în comunicat.

''Distrugerea totală a părţii care conţine celule suşă nu a permis o grefă clasică de cornee'', condamnând femeia la cecitate, a mai spus spitalul.

Cum a decurs operația

Însă acest obstacol, ''considerat până în prezent insurmontabil'', potrivit spitalului din Torino, a fost depăşit de profesorul Michele Reibaldi şi de echipa sa medicală.

''Folosind ţesuturile sănătoase ale ochiului stâng, dar care nu-şi mai îndeplineau funcţia, medicii au prelevat şi transferat la ochiul drept un bloc anatomic complet, format din cornee, scleră, conjunctivă şi, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei, macula'', a detaliat spitalul.

Acest ''transfer biologic'' a permis reconstruirea unui ochi care vede pornind de la doi ochi afectaţi.

''Aşteptăm acum să vedem în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcţioneze, însă primele rezultate sunt încurajatoare'', a comentat Reibaldi într-un comunicat, precizând că intervenţia, ''foarte complexă'', a durat aproape şase ore.

Profesorul francez Michel Paques, şeful serviciului de oftalmologie al Spitalului naţional 15-29 din Paris, specializat în patologii ale retinei, a confirmat pentru AFP că este vorba despre o premieră mondială.

Însă în absenţa unor date publicate şi evaluate de comunitatea academică, ''nu este posibilă evaluarea obiectivă a tehnicii, a reproductibilităţii sale sau a rezultatelor anunţate'', a mai precizat spitalul parizian.