Un bilet dus spre o lume unde muzica și emoțiile sunt una, asta au primit cei care au vizitat duminică livada lui Tudor Arghezi.

Câteva pături întinse pe pajiște în răcoarea serii, melodii fără de vârstă și multe soiuri de vinuri, sunt combinația perfectă care au transormat livada casei lui Tudor Arghezi într-o poveste de familie cu parfum italienesc.

Seară italiană autentică

Pentru o seară italiană cât mai autentică, muzica a fost însoțită de vinuri alese și aperitive.

Turist: „Un vin din San Genovese. Am adus și un Primitivo di Manduria. Este un vin mai aromat care merge și vara”

Turist: „Ne simțim exact ca în Italia”.

Mamă: „Noi iubim Italia, de asta am venit în seara asta. Ne bucurăm cu ambii bebei”.

Turist: „Cred că Arghezi ar fi mandru de ce întâmplă aici. E o regenerare urbană aș zice”.

Gătit de sărbătoare, până și un cățel s-a simțit, la picnic, ca într-o vacanță.

Proprietar: „E ținuta lui de dumincă. Mi se pare că trebuie mai multe evenimente ca acesta”.

Cuplu: „Atmosfera e foarte relaxantă. Foarte mari emotii. Se creează amintirile acum”

Cuplu: „Ne ajută să ne întâlnim mai bine sentimentele evenimentul de azi. Un vin, o brânzică. Eu sunt cu muzica că e din tinerețe”.

Nostalgia și-a făcut și ea simțită prezența.

În aceeași livadă vor avea loc și alte evenimente tematice.

Ovidiu Neacșu, organizator: „Vivaldi va reveni în curând în livada lui Arghezi. Tot cu gustări, cu vinuri”.

Participarea la seara italiană a costat până la 190 de lei, de persoană.