Deși majoritatea persoanelor sănătoase nu dezvoltă simptome, în unele cazuri poate duce la probleme grave ale ochilor și chiar la pierderea vederii, scrie Science Alert.

De fapt, toxoplasmoza oculară este cea mai frecventă infecție intraoculară din lume. Într-un nou articol de tip „perspectivă”, cercetătorii susțin că toxoplasmoza îndeplinește criteriile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru a fi clasificată drept boală tropicală neglijată (NTD). O astfel de recunoaștere ar putea debloca finanțări și inițiative de sănătate.

„Toxoplasmoza este o infecție oculară majoră și o cauză importantă de pierdere a vederii la nivel global, însă primește o atenție limitată în agendele de sănătate publică”, spune oftalmologul și cercetătorul în științe ale vederii Justine Smith de la Universitatea Flinders din Australia. „Odată cu recunoașterea OMS, am putea face progrese substanțiale în prevenirea și gestionarea acestei infecții.”

Cum se transmite parazitul

Parazitul poate fi contractat prin contact cu fecalele de pisică sau prin consumul de carne insuficient preparată termic contaminată cu parazitul. Oamenii se pot infecta și prin ingerarea ouălor parazitului din mediul înconjurător (de exemplu din litiera pisicilor sau din sol contaminat).

Infecția poate fi transmisă și de la mamă la făt, prin placentă. În astfel de cazuri, pe lângă problemele de sănătate, pot apărea și avorturi spontane.

„Toxoplasmoza este adesea considerată inevitabilă, dar are căi de transmitere bine cunoscute și poate fi prevenită și controlată”, spune oftalmologul João Furtado de la Universitatea din São Paulo, Brazilia.

De ce ar putea fi clasificată ca boală neglijată

Pentru a fi clasificată drept boală tropicală neglijată, o afecțiune trebuie să îndeplinească patru criterii:

să fie concentrată în zone sărace (criteriu îndeplinit)

să fie răspândită în regiuni tropicale și subtropicale (de asemenea îndeplinit, mai ales în America de Sud)

să fie prevenibilă și controlabilă (există dovezi că da)

să fie insuficient studiată și susținută prin politici și finanțare (și acest criteriu este îndeplinit)

Cercetătorii arată că investițiile în toxoplasmoză sunt mult mai mici decât în alte boli similare. Există lacune importante în înțelegerea globală a impactului infecției, nu există vaccin și nici un protocol standard de tratament – semne clare de subfinanțare.

În prezent, nu se cunoaște exact impactul global real al parazitului T. gondii, iar fără investiții suplimentare în cercetare acest lucru nu va fi clarificat. Se estimează că aproximativ 190.000 de copii se nasc anual cu toxoplasmoză congenitală.

În plus, cele mai severe efecte apar mai ales în comunități cu acces redus la servicii medicale și igienă.

„Aceste efecte ar putea fi reduse prin măsuri simple de sănătate publică, precum siguranța alimentară îmbunătățită, apă curată, canalizare și acces mai bun la îngrijire prenatală”, spune Furtado.

Propunerile cercetătorilor

Oamenii de știință propun un plan inspirat din abordările OMS pentru alte boli neglijate, care ar necesita colaborare între mai multe instituții.

Ei recomandă:

îmbunătățirea screeningului, diagnosticului și tratamentului

dezvoltarea medicamentelor și a serviciilor de reabilitare

politici mai bune de siguranță alimentară și educație comunitară

creșterea capacității medicilor (inclusiv oftalmologi și veterinari) de a gestiona boala

Recunoașterea ca boală neglijată ar putea debloca fonduri pentru toate aceste direcții și ar reduce semnificativ impactul asupra sănătății.

„Ar ajuta țările să integreze prevenția toxoplasmozei în programele de sănătate maternă și infantilă, în sistemele de siguranță alimentară și în îngrijirea primară”, spune Smith.

Cercetătorii concluzionează că toxoplasmoza reprezintă un „gol clar și remediabil” în sănătatea globală și cer acțiuni urgente pentru reducerea poverii sale la nivel mondial.