Deși o primă estimare a numărului de victime va fi disponibilă abia peste câteva săptămâni, cercetători spanioli atribuie deja peste 210 decese înregistrate între duminică și miercuri temperaturilor extreme.

Faptul că temperaturile extreme ucid nu ar trebui să mai fie o noutate pentru autoritățile europene. În 2003, canicula a provocat aproximativ 70.000 de decese, determinând guvernele să elaboreze planuri de acțiune.

O chestiune de viață și de moarte

Cu toate acestea, două decenii mai târziu, numărul deceselor provocate de căldură se ridică în continuare la zeci de mii în fiecare an. Deși lipsesc date globale solide, estimările arată că Europa înregistrează un număr disproporționat de mare de victime comparativ cu alte regiuni ale lumii, notează Politico.

Îmbătrânirea populației și încălzirea accelerată a climei pe un continent unde aerul condiționat este încă excepția reprezintă factori importanți care contribuie la bilanțul ridicat al victimelor. Dar, în esență, eforturile de protejare a europenilor în timpul verilor tot mai fierbinți sunt cu mult în urma necesităților.

„Cea mai mare parte a Europei nu este încă pregătită în mod sistematic pentru ceea ce este deja o criză recurentă”, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru POLITICO. „Continuăm să tratăm căldura ca pe un fenomen meteorologic, nu ca pe o amenințare cronică la adresa sănătății publice.”

În contextul în care încălzirea globală face valurile de căldură tot mai frecvente și mai severe, experții afirmă că Europa trebuie să adopte urgent măsuri pentru protejarea populației.

„Căldura a devenit cel mai grav și mai urgent risc pentru sănătate în Europa”, spune Fleur Monasso, coordonatoarea pentru Europa a Centrului Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii. „Este literalmente o chestiune de viață și de moarte.”

O Europă care îmbătrânește

Căldura reprezintă un risc pentru sănătate la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că, în primele două decenii ale acestui secol, aproximativ 489.000 de persoane au murit anual din cauze asociate temperaturilor ridicate.

Însă bilanțul Europei este deosebit de sever. Continentul găzduiește mai puțin de 10% din populația lumii, dar a reprezentat peste o treime din totalul deceselor provocate de căldură estimate de OMS între 2000 și 2019. Datele arată că în cea mai mare parte a Europei mortalitatea asociată căldurii a crescut după anul 2000.

Situația nu s-a îmbunătățit nici în anii 2020. În ultimii patru ani, Europa a pierdut peste 200.000 de persoane din cauza temperaturilor ridicate, potrivit OMS. Numai în 2022, peste 60.000 de europeni au murit din cauze legate de căldură.

Un factor important îl reprezintă îmbătrânirea populației.

Supraîncălzirea solicită intens inima și alte organe în timp ce organismul încearcă să se răcească. Persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice, sunt cele mai vulnerabile în timpul valurilor de căldură și reprezintă cea mai mare parte a victimelor.

„Nimeni nu se aștepta la temperaturi de 40°C încă din luna iunie”, afirmă Aleksandra Kazmierczak, expert în climă și sănătate la Agenția Europeană de Mediu. „Ne confruntăm cu schimbări climatice fără precedent. Peste acestea se suprapun schimbările demografice... iar împreună creează furtuna perfectă.”

Totuși, structura demografică nu explică singură numărul mare de decese. Europenilor le este tot mai greu să se răcorească.

Locuințe care devin capcane de căldură

Clădirile europene, unde oamenii își petrec aproximativ 90% din timp, se supraîncălzesc. Locuințele din nordul Europei au fost proiectate pentru a păstra căldura în timpul iernilor reci, nu pentru a rămâne răcoroase vara. Pe măsură ce planeta se încălzește, această caracteristică devine un risc pentru sănătate.

Comitetul britanic pentru schimbări climatice avertizează că până în 2050 aproximativ 92% dintre locuințele existente din Regatul Unit ar putea deveni excesiv de fierbinți. La Paris, acoperișurile tradiționale din zinc transformă apartamentele în adevărate cuptoare.

„Ne-am construit orașele pentru clima de altădată”, spune Jeroen Kluck, profesor la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam și specialist în reziliența climatică urbană.

„Simulările noastre arată că tot mai multe locuințe vor deveni prea fierbinți chiar dacă instalăm sisteme de umbrire și ventilație. La un moment dat, multe dintre aceste case vor avea nevoie de răcire activă.”

Deși utilizarea aerului condiționat este în creștere, acesta rămâne rar în Europa. Doar aproximativ 20% dintre gospodării sunt dotate cu aer condiționat, comparativ cu aproximativ 90% în Statele Unite.

„Numărul ridicat al deceselor provocate de căldură se explică printr-o combinație de factori, însă aerul condiționat salvează vieți”, spune Monasso. „În Europa acoperirea este mult mai redusă și acesta este un aspect important. O extindere a utilizării sale ar face diferența.”

Problema nu se limitează la locuințe. Fabricile, școlile, trenurile și chiar spitalele sunt insuficient răcite.

Numărul deceselor provocate de căldură la locul de muncă a crescut cu 42% în Uniunea Europeană din anul 2000, determinând Confederația Europeană a Sindicatelor să solicite introducerea prin legislația muncii a pauzelor obligatorii pentru răcire și a unor temperaturi maxime admise la locul de muncă.

În această săptămână, mii de școli au fost închise din cauza temperaturilor ridicate din sălile de clasă; Belgia a retras din circulație trenurile fără aer condiționat; iar o clinică din Franța a anunțat că un pacient a murit deoarece salonul spitalului era prea fierbinte.

Deși mulți europeni privesc încă cu scepticism aerul condiționat și sunt preocupați de impactul acestuia asupra mediului, tot mai mulți acceptă că este indispensabil în clădirile care nu pot fi răcite prin alte metode.

„Există locuri unde nu ne mai putem lipsi de aerul condiționat”, a recunoscut Marine Tondelier, lidera Verzilor din Franța, în timpul unei dezbateri naționale privind utilizarea acestuia.

O climă care se schimbă rapid

Europa a luat totuși unele măsuri pentru a se proteja.

Majoritatea statelor folosesc acum sisteme de avertizare codificate prin culori pentru episoadele de căldură extremă. Unele orașe au investit în spații publice climatizate, iar Franța alocă milioane de euro pentru răcirea școlilor.

Cu toate acestea, măsurile diferă considerabil de la o regiune la alta, ceea ce înseamnă că nivelul de protecție al populației depinde foarte mult de locul în care trăiește. Uniunea Europeană intenționează să adopte până la sfârșitul anului un cadru comun privind reziliența climatică pentru armonizarea pregătirilor.

Mai grav este faptul că ritmul schimbărilor climatice depășește cu mult viteza cu care continentul se adaptează, în condițiile în care Europa se încălzește mai rapid decât orice altă regiune a lumii.

Guvernele încep să modifice normele de construcție pentru ca locuințele noi să fie adaptate la temperaturile ridicate, însă transformarea milioanelor de clădiri existente va dura mulți ani, spune Kluck.

„Vom avea încă mulți ani în care oamenii vor continua să locuiască în case mult prea fierbinți.”

Între timp, verile vor deveni și mai călduroase. Un studiu publicat vineri arată că schimbările climatice au făcut ca temperaturile diurne din această săptămână să fie de zece ori mai probabile și cu 2°C mai ridicate decât în timpul caniculei devastatoare din 2003.

„Valul de căldură din 2003 a șocat Europa și a determinat-o să acționeze. Dar acele măsuri au fost concepute pentru clima din 2003”, afirmă Hans Kluge. „Între timp, amenințarea a depășit capacitatea de răspuns.”

Kluge identifică alte două motive pentru care numărul victimelor rămâne atât de ridicat: persoanele cele mai vulnerabile, precum vârstnicii, continuă să „scape printre fisurile sistemului”, iar statele nu își aplică eficient planurile pentru combaterea efectelor caniculei.

„Un plan care nu a fost testat, pentru care nu există suficient personal și care nu este finanțat nu este un plan, ci doar un document”, spune el. „Diferența dintre ceea ce este scris pe hârtie și ceea ce se întâmplă atunci când temperaturile ating 45°C este locul unde oamenii își pierd viața.”

Experții consideră că guvernele trebuie să depășească reacțiile de urgență și să investească pe termen lung în finanțare, reglementare și planificare.

Aceste măsuri includ renovarea clădirilor pentru a le face rezistente la căldură, extinderea spațiilor verzi din orașe, deschiderea centrelor de răcorire, adaptarea programelor de lucru și consolidarea serviciilor sociale pentru monitorizarea persoanelor vulnerabile.

„Nimic din toate acestea nu necesită o descoperire tehnologică”, concluzionează Kluge. „Este nevoie doar de coordonare, angajament și de recunoașterea faptului că temperaturile extreme au devenit o caracteristică permanentă a verilor europene, nu o surpriză ocazională.”