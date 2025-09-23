Oțetul cu nanoparticule de carbon şi cobalt: noua armă contra bacteriilor periculoase - Studiu

23-09-2025 | 18:57
Adăugarea de particule microscopice în oţet sporeşte eficacitatea acestuia împotriva infecţiilor bacteriene periculoase şi poate contribui la combaterea rezistenţei la antibiotice, conform unui nou studiu

Cercetarea a fost condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de Cercetări Medicale QIMR Berghofer şi de la Universitatea Flinders din Australia, dar şi de la Universitatea din Bergen, Norvegia, transmite marţi agenţia Xinhua.

Cercetarea a demonstrat că nanoparticulele antimicrobiene fabricate din carbon şi cobalt pot potenţa proprietăţile naturale antibacteriene ale acidului acetic, cunoscut în mod obişnuit sub numele de oţet, potrivit unui comunicat emis marţi de institutul QIMR Berghofer.

Oţetul a fost folosit de secole ca dezinfectant, însă este eficient numai împotriva anumitor bacterii şi nu elimină cele mai periculoase tipuri, se precizează în text.

Cercetătorii au descoperit că nanoparticulele antimicrobiene fabricate din carbon şi cobalt pot ucide mai multe specii de bacterii periculoase, iar activitatea lor este sporită atunci când sunt adăugate într-o soluţie slabă de oţet.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista ştiinţifică internaţională ACS Nano.

În cadrul cercetării, oamenii de ştiinţă au adăugat nanoparticule de carbon conţinând cobalt în acid acetic slab pentru a crea un tratament antimicrobian puternic. Ei au utilizat acest amestec împotriva mai multor specii patogene, inclusiv Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli) şi Enterococcus faecalis, rezistente la medicamente.

Datorită mediului acid din oţet, celulele bacteriene s-au umflat absorbind soluţia cu nanoparticule, a declarat biologul molecular Adam Truskewycz, coautor al studiului. "Odată expuse, nanoparticulele par să atace bacteriile periculoase atât din interiorul celulei bacteriene, cât şi de pe suprafaţa acesteia, provocând explozia lor", a precizat el, adăugând că această abordare nu este toxică pentru celulele umane şi s-a dovedit că elimină infecţiile bacteriene din rănile şoarecilor studiaţi, fără a afecta vindecarea.

Potrivit comunicatului, efectul antibacterian al oţetului, descoperit în cadrul cercetării, ar putea contribui în mod semnificativ la lupta continuă împotriva creşterii nivelului de rezistenţă la antimicrobiene la nivel mondial, în condiţiile în care se estimează că 4,5 milioane de decese sunt asociate cu o boală infecţioasă.

Un pahar de suc de fructe are același număr de calorii ca un pahar de bere. Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-09-2025 18:22

