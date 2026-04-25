Soldaţi ucraineni lăsaţi înfometaţi pe linia frontului. Un comandant a fost demis după ce au fost dezvăluite imagini şocante

Ministerul Apărării din Ucraina a demis un comandant de rang înalt după apariţia unor fotografii cu un grup de soldaţi emaciaţi, lăsaţi luni de zile pe linia frontului fără hrană şi apă adecvate. 

Mihaela Ivăncică

Scandalul a izbucnit după ce soţia unuia dintre soldaţi, Anastasiia Silchuk, a publicat imaginile pe reţelele sociale. Cei patru bărbaţi păreau palizi şi vizibil subnutriţi, cu coastele proeminente şi braţe foarte subţiri, relatează The Guardian.

Soldaţii au petrecut opt luni apărând un teritoriu tot mai restrâns pe malul stâng al râului Oskil, în apropierea oraşului Kupiansk din nord-estul Ucrainei, au spus rudele lor. Proviziile de hrană şi medicamente puteau fi livrate doar cu drone.

Mărturii cutremurătoare despre foamete

„Când au ajuns pe linia frontului, băieţii cântăreau peste 80–90 kg. Acum au ajuns la aproximativ 50 kg”, a scris Silchuk. După o livrare, spune ea, nu a mai venit mâncare timp de 10 zile. Soldaţii au fost nevoiţi să bea apă de ploaie şi să topească zăpadă pentru a supravieţui.

„Cel mai mult au stat fără mâncare 17 zile”, a relatat ea, adăugând că problema este mai amplă decât un singur caz.

O altă rudă, Ivanna Poberejniuk, a declarat că soldaţii din Brigada 14 Mecanizată Separată au fost lăsaţi într-o situaţie extrem de dificilă. „Luptătorii îşi pierd cunoştinţa de foame”, a spus ea. Tatăl ei a fost evacuat, dar alţii au rămas blocaţi acolo.

Statul Major ucrainean a anunţat că a înlocuit comandantul responsabil de aprovizionarea soldaţilor. Brigada a recunoscut probleme logistice şi a precizat că livrările sunt posibile doar pe cale aeriană, deoarece poziţia este foarte aproape de liniile inamice.

Livrări sub foc şi atacuri constante

Un purtător de cuvânt a declarat: „Totul se face cu drone. Ruşii acordă maximă atenţie livrărilor de hrană, muniţie şi combustibil. Interceptează şi doboară cât pot. Uneori nu sunt atât de interesaţi de echipamentul militar, cât de logistică.”

Silchuk a declarat vineri că situaţia s-a îmbunătăţit după ce cazul a devenit public.

„Există un nou comandant. Ne-a sunat şi a spus că situaţia este în curs de rezolvare. Şi chiar aşa este. Soţul meu mi-a scris că a mâncat mai mult decât în ultimele opt luni”, a afirmat ea.

Comandamentul militar ucrainean a anunţat că a deschis o anchetă.

