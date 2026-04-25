Soldaţi ucraineni lăsaţi înfometaţi pe linia frontului. Un comandant a fost demis după ce au fost dezvăluite imagini şocante

Scandalul a izbucnit după ce soţia unuia dintre soldaţi, Anastasiia Silchuk, a publicat imaginile pe reţelele sociale. Cei patru bărbaţi păreau palizi şi vizibil subnutriţi, cu coastele proeminente şi braţe foarte subţiri, relatează The Guardian.

Soldaţii au petrecut opt luni apărând un teritoriu tot mai restrâns pe malul stâng al râului Oskil, în apropierea oraşului Kupiansk din nord-estul Ucrainei, au spus rudele lor. Proviziile de hrană şi medicamente puteau fi livrate doar cu drone.

Mărturii cutremurătoare despre foamete

„Când au ajuns pe linia frontului, băieţii cântăreau peste 80–90 kg. Acum au ajuns la aproximativ 50 kg”, a scris Silchuk. După o livrare, spune ea, nu a mai venit mâncare timp de 10 zile. Soldaţii au fost nevoiţi să bea apă de ploaie şi să topească zăpadă pentru a supravieţui.

„Cel mai mult au stat fără mâncare 17 zile”, a relatat ea, adăugând că problema este mai amplă decât un singur caz.