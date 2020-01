O nouă specie de dinozaur descoperită în China. Cum arăta ''dragonul dansator''

Fosilele, care au fost aduse la lumină în urmă cu peste un deceniu, s-au aflat la Muzeul de Istorie Naturală din Dalian, în provincia nord-estică Liaoning.

Oamenii de ştiinţă de la Muzeul de Istorie Naturală din San Diego şi Universitatea de Stat din Montana din Statele Unite, de la muzeul din Dalian şi de la alte instituţii de cercetare au raportat această specie nouă de dinozaur în jurnalul The Anatomical Record, potrivit Agerpres.

Specia a fost numită Wulong bohaiensis, sau ''dragonul dansator'' în chineză, datorită poziţiei în care au fost descoperite fosilele.

Presenting Wulong, our new feathered theropod!

Published today in The Anatomical Record, this new dinosaur tells us some interesting things about how dinosaurs, particularly dromaeosaurids, ("raptors") grew up.

Lovely reconstruction from @SDNHM Design Director Erick Toussaint. pic.twitter.com/PCFmqensCW