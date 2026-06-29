Ajuns acum la a 20-a ediție, Ghidul EWG pentru protecția solară 2026 a analizat 2.990 de produse și a constatat că doar 597 — aproximativ 20% — oferă protecție sigură și eficientă împotriva razelor dăunătoare ale soarelui, scrie CNN Health.

Noul ghid, publicat pe 19 mai, listează cele mai bune creme de protecție solară pentru bebeluși și copii, inclusiv cele care oferă un bun „raport calitate-preț” și cele mai bune creme de protecție solară pentru activități recreative, concepute pentru activități în aer liber, cum ar fi sporturile sau statul la plajă.

În plus, consumatorii pot găsi în raport creme de protecție solară recomandate pentru utilizare zilnică, inclusiv creme hidratante cu factor de protecție solară (SPF) și cele mai bune balsamuri de buze cu SPF.

Criteriile de alegere

Pentru a fi recomandate de EWG, cremele de protecție solară trebuie să protejeze atât împotriva razelor UVA, cât și UVB, două tipuri de radiații ultraviolete cunoscute că deteriorează ADN-ul și îmbătrânesc pielea. Din cauza riscurilor de inhalare, spray-urile și pudrele nu sunt incluse. Producătorii nu pot revendica SPF peste 50+ sau utiliza afirmații de marketing interzise federal, precum „rezistent la apă”.

Consumatorii sunt adesea atrași de produse mai scumpe care ajung la niveluri SPF de până la 100+, care pretind că blochează 99% din razele UVB. Totuși, există puțină diferență în eficiență — o cremă SPF 50+ mai ieftină poate bloca 98% din raze, potrivit raportului.

Pentru unele produse, valorile SPF pot fi, de asemenea, exagerate. Un studiu realizat de oamenii de știință de la EWG a constatat că, în medie, cremele de protecție solară au oferit doar un sfert din protecția UVA și 59% din protecția UVB menționată pe etichetă.

Cremele recomandate în noul ghid evită, de asemenea, palmitatul de retinil, o formă de vitamina A; și substanțe chimice suspectate că pot provoca cancer, iritații ale pielii, reacții alergice sau afectarea funcției reproductive, probleme de dezvoltare sau neurotoxicitate.

„Palmitatul de retinil face parte din familia retinoizilor pe care dermatologii îi recomandă pentru combaterea ridurilor și altor semne ale îmbătrânirii. Aceste produse vin cu avertismente de a nu expune pielea la soare”, a spus Alexa Friedman, cercetător senior la EWG.

„În 2010, aproximativ 40% dintre produse conțineau palmitat de retinil. Astăzi, acest procent a scăzut la 3%, ceea ce este o veste bună pentru consumatori.”

Protecție solară minerală versus chimică

Majoritatea celor 597 de produse recomandate de EWG sunt fabricate predominant din minerale care rămân pe piele și resping fizic și blochează razele solare. Deoarece nu sunt absorbite în derm, cremele pe bază de minerale cauzează puține iritații ale pielii sau toxicitate.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat două minerale pentru utilizare în cremele de protecție solară — oxid de zinc și dioxid de titan — care erau cunoscute anterior pentru aspectul albicios pe care îl lăsau pe piele după aplicare. Formulările noi și opțiunile nuanțate disponibile pe piață au eliminat în mare parte această problemă, spun experții.

Totuși, cremele chimice de protecție solară sunt concepute să fie absorbite în piele și să funcționeze printr-o reacție chimică ce absoarbe radiația ultravioletă ca energie, disipând-o sub formă de căldură. O duzină de tipuri de substanțe chimice au fost folosite timp de decenii în cremele de protecție solară fără îngrijorări majore. Apoi, în 2019, oamenii de știință ai FDA au descoperit că șase dintre cele mai utilizate ingrediente pot intra în fluxul sanguin la niveluri nesigure după doar o zi de utilizare.

Aceste substanțe au rămas apoi în sânge zile întregi după oprirea utilizării. De fapt, două dintre ingrediente — homosalatul și oxybenzone — au rămas în fluxul sanguin peste pragurile de siguranță timp de mai mult de două săptămâni.

Uniunea Europeană reglementează homosalatul ca posibil perturbator endocrin, o substanță chimică ce poate interfera cu hormonii organismului și poate cauza efecte adverse de dezvoltare, reproducere, neurologice sau imunitare.

Oxybenzone este un perturbator endocrin bine studiat, asociat cu defecte congenitale, modificări ale hormonilor reproductivi și tiroidieni și alergii cutanate. A fost găsit în laptele matern uman, sânge și urină — un studiu a detectat oxybenzone în peste 97% dintre probele de urină din SUA.

Din cauza impactului său asupra mediului, oxybenzone a fost interzis în Hawaii, Key West din Florida, Insulele Virgine Americane, Thailanda și alte țări. Studiile au arătat creșterea decolorării coralilor și moartea recifelor, precum și daune genetice asupra vieții marine.

În ultimii 19 ani, numărul produselor care folosesc oxybenzone a scăzut de la 70% la doar 5%, potrivit ghidului din 2026. În ciuda acestei schimbări, ghidul a putut recomanda doar 70 de creme non-minerale care conțin puține ingrediente îngrijorătoare.

Opțiunea mai sigură

Există și vești bune. Pentru prima dată în 20 de ani, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a aprobat un nou ingredient de protecție solară — bemotrizinol, sau BEMT — pe care experții îl consideră o opțiune mai sigură decât multe ingrediente chimice utilizate în prezent în Statele Unite.

Bemotrizinolul este un filtru chimic care oferă protecție UVA adecvată, nu este ușor absorbit în piele și are cele mai solide date de siguranță dintre toate filtrele UV de până acum, potrivit EWG. Produsele care conțin BEMT ar trebui să ajungă pe rafturi până la începutul toamnei.

Consiliul pentru Produsele de Îngrijire Personală, care reprezintă industria, a declarat pentru CNN prin e-mail că punerea sub semnul întrebării a siguranței și eficienței produselor de protecție solară subminează decenii de cercetare bazată pe dovezi.

„Sugestia că doar un număr limitat de creme de protecție solară sunt sigure și eficiente descurajează utilizarea acestora, ceea ce poate dăuna sănătății publice, în special pentru cei cu expunere repetată la soare”, a spus dr. Jaap Venema, cercetător-șef al PCPC.

David Andrews, director științific la EWG, a declarat pentru CNN prin e-mail că „însăși FDA, nu EWG, a stabilit că 12 dintre cei 16 filtre chimice utilizate în prezent în SUA nu au suficiente date de siguranță pentru a fi clasificate ca sigure și eficiente. Aceasta nu este opinia EWG. Este constatarea FDA.”

Acțiune federală întârziată

Sub comisarul FDA numit de Trump, dr. Scott Gottlieb, FDA a propus în 2019 noi reglementări privind protecția solară care solicitau producătorilor să cerceteze siguranța oxybenzone, homosalatului și a altor 10 substanțe chimice pentru a vedea dacă ar trebui considerate GRASE, adică „în general recunoscute ca sigure și eficiente”.

La acel moment, cele 12 substanțe chimice erau folosite de decenii în cremele de protecție solară — și sunt încă folosite și astăzi. Până în prezent, acele studii nu au fost publicate, iar FDA nu a adoptat reglementări actualizate.

Un purtător de cuvânt al FDA a declarat pentru CNN prin e-mail că agenția analizează comentariile publice primite. „Aceste termene pot varia în funcție de volumul și substanța comentariilor primite. FDA nu poate comenta momentul exact al ordinului final și nici conținutul specific al acestuia.”

În ciuda lipsei istorice de reglementare, există o veste bună: FDA a anunțat în decembrie că ar putea permite producătorilor din SUA să utilizeze bemotrizinol, un ingredient chimic popular folosit de decenii în Europa.

„BMT este un filtru care oferă protecție UVA adecvată, nu este ușor absorbit în piele și are cele mai solide date de siguranță dintre toate filtrele UV de până acum”, a spus Friedman. „Aceasta este prima schimbare de inovație pe care am văzut-o în ultimii 20 de ani.”

Deși este tehnic ilegal să fie vândute în SUA creme de protecție solară neaprobate de FDA, consumatorii au cumpărat de mult timp produse europene și asiatice online, invocând senzația mai ușoară, protecția mai bună și varietatea mai mare de nuanțe pentru piele. Acest aspect cosmetic este important, spun experții, deoarece multe persoane evită crema de protecție solară din cauza senzației grele și grase.

Cum se aplică crema de soare

Crema de protecție solară ar trebui de fapt să fie spre finalul listei de metode de protecție împotriva soarelui, spun experții. Se recomandă o abordare „în straturi”: purtarea de haine din materiale țesute dens, ochelari de soare și pălării cu boruri largi și combinarea cremei cu statul la umbră între orele 10:00 și 16:00, când soarele este cel mai puternic.

Crema de protecție solară își atinge eficiența SPF doar atunci când este aplicată corect, iar mulți oameni nu aplică suficient, spun experții. Aproximativ 30 ml de cremă, suficient cât să umple un pahar de shot, este considerată cantitatea necesară pentru a acoperi zonele expuse ale corpului, potrivit Academiei Americane de Dermatologie.

Academia recomandă aplicarea cremei pe pielea uscată cu 15 minute înainte de expunerea la soare. Este important să reaplici crema la fiecare două ore sau imediat după înot sau transpirație.

Copiii sunt deosebit de vulnerabili la soare — bebelușii sub 6 luni nu trebuie expuși deloc la lumina directă a soarelui. Arsurile solare la bebeluși pot reprezenta urgențe medicale, potrivit Academiei Americane de Pediatrie. Doar câteva arsuri solare severe în copilărie pot crește riscul de a dezvolta cea mai mortală formă de cancer de piele, numită melanom. Substanțele chimice toxice folosite de zeci de ani în cremele de protecție solară pot afecta organismele și creierul în dezvoltare.