O fereastră de lansare este programată pentru miercuri. Misiunea Artemis 2, un test crucial de miliarde de dolari, marchează un pas important în revenirea omenirii pe satelitul natural al Pământului.

Totuși, mai avem de așteptat pentru momentul în care oamenii vor păși din nou pe suprafața lunară.

O misiune de miliarde de dolari, Artemis 2, reprezintă un test esențial înainte de o aselenizare. Până atunci, este un survol foarte scump.

Jackie Wattles, corespondent CNN: „Noi am mai ajuns pe Lună pe vremea când încă foloseam telefoane cu disc. Atunci de ce atâta agitație pentru un simplu test? Și de ce nu aterizăm pur și simplu din nou? Ei bine, există câteva motive importante, iar primul este unul financiar.”

NASA a început programul Apollo în anii ’60. Pe atunci, astronauții foloseau un sistem complet integrat: rachetă, modul de comandă și modul lunar. Programul Apollo a fost o investiție națională uriașă, dar NASA nu mai are astăzi bugetul de atunci.

Așa că, pentru misiunea Artemis, NASA a construit nava Orion și o rachetă pentru a transporta echipajul de pe Pământ pe orbita lunară.

Însă, pentru modulul de aselenizare, agenția a decis să colaboreze cu SpaceX și Blue Origin. Acestor companii le revine sarcina de a găsi o modalitate de a duce astronauții din racheta NASA până pe suprafața Lunii.

Jackie Wattles, corespondent CNN: „NASA a plătit companiile SpaceX și Blue Origin cu câteva miliarde de dolari fiecare, iar acestea ar trebui să folosească banii pentru a dezvolta un modul lunar funcțional, însă mai au mult de lucru, cel puțin așa pare.”

Totuși, unul dintre aceste vehicule ar trebui să facă parte din viitoarea aselenizare planificată de NASA la sfârșitul acestui deceniu.

UP Jackie Wattles, corespondent CNN: „Al doilea motiv este că NASA nu are încă toate instrumentele necesare pentru o aselenizare. În cadrul programului Apollo, aterizările au avut loc aproape de ecuatorul lunar, iar din 1972, SUA au trimis astronauți doar pe orbita joasă a Pământului, mai întâi cu naveta spațială, iar acum cu capsulele Crew Dragon ale SpaceX.”

Pentru misiunea Artemis, obiectivul pe termen lung al celor de la NASA este construirea unei baze la polul sudic al Lunii.

Acolo există cantități semnificative de apă înghețată, o resursă extrem de valoroasă în spațiu, care poate fi transformată în combustibil pentru rachete sau folosită pentru consum.

Însă e nevoie de mai mult combustibil pentru a ateriza la Polul Sudic al Lunii. Terenul este mai accidentat, iar problemele de comunicații și alimentarea cu energie sunt numeroase.

Jackie Wattles, corespondent CNN: „Al treilea motiv (pentru care nu e posibilă o aselenizare) este acela că racheta Orion este uriașă. Este o navă spațială mare și grea. Din cauza dimensiunii, racheta Orion nu poate intra singură pe o orbită joasă în jurul Lunii, iar acest lucru face aselenizarea mai complicată. Pentru a ajunge pe Lună și înapoi pe Terra, NASA are nevoie de un modul lunar foarte puternic, dar și suficient de manevrabil pentru o astfel de misiune dificilă.”

Până atunci, compania SpaceX intenționează să folosească racheta sa uriașă Starship pentru călătorii spre Marte.