Dilema care a revoltat oamenii de știiță. De ce trebuie ucisă o specie de bufnițe

Schimbările climatice nu au efecte dramatice doar asupra mediului, ci creează şi dileme etice bulversante. Într-un experiment controversat, guvernul american sacrifică o specie de bufniţe ca să salveze o alta.

Reportajul face parte din serialul "What can be saved?", în traducere "Ce poate fi salvat?", care se ocupa de eforturile făcute pe întreaga planetă pentru salvarea ori regenerarea ecosistemelor.

Bufniţele pestriţe au suferit un declin vertiginos în statele Washington, Oregon şi California, de pe coasta de nord-vest a Pacificului.

Dave Wiens, USGS biolog: „Bufnițele pestrițe au o mărime mijlocie și sunt maro. Sunt în mare măsură dependente de pădurile bătrâne, fiind adaptate să cuibărească și să vâneze în păduri mari cu arbori imenși.”

După ce bufniţele pestriţe au fost trecute pe lista speciilor în pericol de dispariţie, au fost sistate tăierile de copaci pe milioane de hectare de păduri seculare.

Însă, efectul n-a apucat să se facă simţit pentru că a apărut o altă ameninţare. Alt soi de bufniţe, cele nordice pătate, de pe Coasta de Est de felul lor, au năvălit în Vest şi concurează acum cu cele pestriţe pentru hrană şi spaţiu.

Dave Wiens, US Geological Survey biolog: „Bufnițele nordice pătate sunt un pic mai mari, mai agresive și provin din partea estică a Americii de Nord.”

Într-un efort de a le proteja pe cele ameninţate, responsabilii federali au dispus eliminarea a peste 2.400 de bufniţe nordice pătate în ultimii 4 ani.

Robin Bown, US Fish and Wildlife Service biolog: „Am pus la punct un protocol pentru înlăturarea bufnițelor, astfel încât procedurile să fie cât mai rapide și mai umane. Nu vrem ca animalele să sufere.”

Dave Wiens, US Geological Survey biolog: „Este revoltător să te apuci să omori niște bufnițe ca să le salvezi pe altele. Totuși, din punctul de vedere al conservării, suntem obligați s-o facem.”

Biologii studiază acum terenul pentru a constata dacă, odată competitorii înlăturaţi, bufniţele pestriţe revin în habitatul lor natural. Dacă rezultatele vor fi încurajatoare, probabil va fi autorizată uciderea mai multor păsări.

Fireşte, această abordare a stârnit o întrebare tulburătoare: Sunt oamenii îndreptăţiţi să intervină în acest fel pentru a salva specii pe cale de dispariţie?

Michael Harris, Friends of Animals: „Bufnițele nordice pătate au migrat de pe Coasta de Est pe cea de Vest în decursul a 25-50-100 de ani. De aceea noi nu considerăm asta drept o invazie.”

Activiştii pentru drepturile animalelor cred că guvernele ar face mai bine să protejeze mediul şi habitatul natural al vietăţilor în loc să desemneze ţapi ispăşitori şi victime colaterale.

„Dacă tot mai multe animale migrează din cauza unor factori precum schimbările climatice, ne vom trezi prinși într-o dilemă etică foarte tulbure, fiind nevoiți să alegem cum să manipulăm mediul și ecosistemele de pe întreaga planetă”, a adăugat acesta.