Un „boom sonic” a zguduit orașul New York după ce o rocă spațială de dimensiunea unei valize a străpuns atmosfera și a trecut pe lângă Statuia Libertății cu o viteză uriașă, pe 16 iulie 2024, relatează New York Post.

Meteorul – observat de 60 de persoane din New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island și Pennsylvania – s-a spart în cele din urmă într-o cascadă de pietricele deasupra unei zone din Staten Island și New Jersey, potrivit Institutului SETI.

La scurt timp după aceea, un fragment de două kilograme din meteorit s-a prăbușit direct într-o casă din Hillsborough și a aterizat într-unul din dormitoare, potrivit oamenilor de știință.

„Eram acasă în acel moment, am auzit un zgomot puternic și am găsit o gaură în tavanul dormitorului principal”, a spus proprietarul uluit.

Un nou studiu publicat miercuri în „Science Advances” a dezvăluit că meteoritul, botezat „Hillsborough”, ar putea oferi oamenilor de știință o fereastră către originile vieții.

Concluziile Institutului SETI

Părți conservate de pe suprafața asteroidului primitiv conțineau o concentrație mare de fluide sărate, care ar fi putut forma molecule cruciale pentru crearea vieții pe Pământ, au spus cercetătorii.

„Un studiu criminalistic al fragmentelor a dezvăluit că acestea conțineau părți conservate de lângă suprafața unui asteroid primitiv mic, unde a acumulat fluide sărate concentrate – un proces necunoscut anterior pentru acest tip de lume proto-planetară”, a declarat cercetătorul principal și astronomul specializat în meteori Peter Jenniskens de la Institutul SETI și Centrul de Cercetare Ames al NASA din Silicon Valley, California, într-un comunicat.

„Datorită reacției rapide a proprietarului casei, acestea sunt cei mai puri meteoriți de tip CM1/2 pe care le cunoaștem”, a spus Jenniskens.

O gamă diversă de compuși care conțin carbon, aminoacizi și molecule prebiotice găsite pe Hillsborough aruncă, de asemenea, lumină asupra modului în care elementele de bază ale vieții timpurii au ajuns pe planeta noastră.

Unele dintre fragmentele de meteorit vor fi păstrate la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

„Suntem încântați că natura a livrat un astfel de eșantion de asteroid prețios chiar la ușa noastră”, a declarat curatorul Denton Ebel într-un comunicat.