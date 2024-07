Spectacol pe cerul New York-ului în plină zi. Un meteor a lăsat o dâră de foc după ce a intrat în atmosferă

O minge de foc, produsă de un meteor care intra în atmosferă, a fost văzută în plină zi pe cerul din New York.

Locuitorii din New York și New Jersey au avut parte de un spectacol inedit pe cer. Mai exact, aceștia au fost martorii unei mingi de foc, fenomen care, după cum explică cercetătorii de la NASA, este foarte rar, notează The Guardian.

După cum arată estimările oficiale, obiectul care a intrat în atmosferă s-a apropriat la 80 de kilometri de oraș înainte de a exploda.

Nasa Meteor Watch estimează că meteoritul, cel mai probabil deșeuri resturi, a trecut pe deasupra New Yorkului în plină zi și „a fost observat prima dată la o altitudine de aproximativ 80 de kilometri deasupra orașului.Cu toate acestea, cercetătorii au atras atenția asupra faptului că această estimare este „aproximativă și nesigură”, deoarece se bazează pe relatările martorilor și nu au avut acces la camere camere de supraveghere sau date de la sateliți.

Mingile de foc care apar pe cer sunt „meteori extrem de strălucitori care sunt suficient de spectaculoși pentru a fi văzuți pe o arie foarte largă”, explică cercetătorii de la NASA. În plus, mai adaugă eiun astfel de incident în timpul zilei reprezintă un eveniment extrem de rar.

NASA a declarat că meteoritul, care se deplasa cu 34.000 km/h, „a coborât la un unghi abrupt de doar 18 grade față de verticală, trecând pe deasupra Statuii Libertății înainte de a se dezintegra la 50 de kilometri de deasupra centrului Manhattanului”.

Oamenii de știință au mai explicat faptul că activitatea militară din apropiere ar putea, de asemenea, să explice zgomotele pe care unii locuitori din New York le-au auzit. Potrivit NYC Emergency Management (NYCEM), sunete neobișnuite au fost semnalate și în New Jersey și în părți din Queens și Brooklyn.

„Serviciile de urgență nu au primit niciun raport de daune sau răniri legate de acest eveniment”, a transmis Aries Dela Cruz, purtătoarea de cuvânt a NYCEM.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: