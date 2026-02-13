Videoclipul, publicat pe canalul de YouTube al CIA, prezintă un ofiţer chinez imaginar care decide să contacteze agenţia de informaţii americană după ce ajunge la concluzia că „singurul lucru pe care îl protejează liderii sunt propriile interese” şi că „puterea lor se bazează pe nenumărate minciuni”.

Videoclipul îl arată pe ofiţer acasă, alături de familie, apoi trecând cu maşina pe lângă un punct de control sub o ploaie torenţială, înainte de a lua un laptop şi a începe să tasteze, în timp ce spune: „Alegerea acestei căi este modul meu de a lupta pentru familia şi ţara mea”.

Textul în chineză care însoţeşte fragmentul încurajează divulgarea de informaţii despre liderii şi ofiţerii superiori chinezi, precum şi din alte domenii.

„Deţineţi informaţii despre lideri chinezi de rang înalt? Sunteţi ofiţer militar sau aveţi legături cu armata? Lucraţi în domeniile informaţiilor, diplomaţiei, economiei, ştiinţei sau tehnologiilor de vârf sau aveţi legături cu persoane care lucrează în aceste domenii? Vă rugăm să ne contactaţi. Vrem să aflăm adevărul”, transmite textul scris, precizând că CIA poate fi contactată „în siguranţă prin intermediul serviciului său ascuns (pe browserul securizat) Tor”.

CIA a difuzat deja anul trecut mai multe videoclipuri care, potrivit directorului său, John Ratcliffe, aveau scopul de a „recruta oficiali chinezi pentru a ajuta Statele Unite”. Ministerul chinez de Externe a denunţat la acea vreme o „provocare politică pură”.

Difuzarea acestui nou videoclip are loc la câteva zile după demiterea răsunătoare, la sfârşitul lunii ianuarie, a celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, suspectat de „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism obişnuit pentru a desemna corupţia.