Descoperire importantă făcută la Observatorul Astronomic din Bârlad. O nouă stea poartă numele orașului vasluian

Este cea de-a treia descoperire importantă făcută la observatorul astronomic din localitate.

Ciprian Vântdevară, directorul observatorului, este cel care a descoperit steaua, în momentul în care aceasta a explodat și s-a transformat în novă, un cataclism care s-a produs în galaxia Andromeda, cea mai apropiată de Calea Lactee.

Ciprian Vântdevară, directorul Observatorului Astronomic din Bârlad: „În noaptea de 8-9 iunie am avut o surpriză plăcută. Am observat o novă, am presupus că este o novă în Adromeda. Confirmarea a venit tot din partea unor astronomi amatori, unul din Ungaria și altul din China. Am constatat că e o novă rapidă, pentru că s-a stins foarte repede. Din experiență știu că novele rapide durează două săptămâni, aceasta descoperită de noi a durat trei zile”.

Și astfel a ajuns steaua să poarte numele Bârlad V2.

Ciprian Vantedevara: „Având în vedere că în România nu s-au realizat multe descoperiri, e o onoare și o șansă, chiar dacă nu avem un laborator performant cum au cei de afară, uitați că putem face lucruri frumoase cu un telescop mic, din orașe mai micuțe, cum e Bârladul”.

Dat fiind distanța cosmică dintre noi și steaua Bârlad V2, astronomul a observat, de fapt, trecutul îndepărtat al corpului ceresc.

Ciprian Vântdevară: „Pe lângă numele de catalog, 2023 kdb, mai poartă și numele suplimentar Bârlad V2. Lumina de la stea a avut nevoie de trei milioane de ani să ajungă la noi sau, mai bine spus, că fenomenul observat e noi a avut izbucnire în strălucire în urmă cu trei milioane de ani. Pentru că noi când privim cerul nu vedem fenomenul în timp real”.

Ciprian Vântdevară este la cea de-a treia descoperire făcută la observatorul din Bârlad. Lucru care poate doar să îi entuziasmeze pe membri astroclubului Perseus, din oraș.

Român: „Îmi doresc ca pe viitor cerul să fie plin de stele numite după numele orașului nostru. Acum fiind în tabăra de astronomie, stăm toată noaptea și poate mai descoperim și alte stele”.

Prima stea descoperită de astronom se numește Bârlad V1 și este în galaxia noastră, la doar 4.000 de ani lumină de Pământ.

