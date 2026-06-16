Cu ajutorul AI, metoda de stimulare profundă a creierului se adaptează în timp real la mișcările pacientului.

Stimularea profundă a creierului este folosită de mai bine de trei decenii în tratarea pacienților diagnosticați cu boala Parkinson. Electrozi implantați în creier furnizează impulsuri constante, care ajută la reducerea rigidității și a mișcărilor involuntare. Însă cercetătorii spun că tratamentul este mai puțin eficient atunci când vine vorba de problemele de mers.

Eduardo Moraud, profesor asistent la École Polytechnique Fédérale de Lausanne:„Simptomele care, de obicei, nu răspund la fel de bine la stimulare profundă sunt ceea ce numim simptome axiale. Adică simptomele care afectează întregul corp, printre care se numără problemele de mers și de echilibru.”

O echipă de cercetători de la Universitatea Politehnică din Lausanne (LOZAN) a dezvoltat o metodă care ajustează nivelul stimulării în funcție de activitățile desfășurate de pacienți.

Eduardo Moraud, profesor asistent la École Polytechnique Fédérale de Lausanne: „Dacă pacientul meu merge, vom aplica stimularea optimă pentru mers. Când pacientul se așază și începe să mănânce, vom oferi cea mai potrivită stimulare pentru acel moment. Astfel, am dezvoltat un tip de stimulare profundă care se adaptează nevoilor pacientului în timp real.”

Cercetătorii au folosit inteligență artificială antrenată pe datele a 40 de pacienți pentru a identifica semnalele cerebrale asociate mișcării. În doar câteva secunde, sistemul ajustează stimularea pe măsură ce mișcarea se schimbă.

Eduardo Moraud, profesor asistent la École Polytechnique Fédérale de Lausanne: „Până acum, acest sistem le-a permis tuturor pacienților să meargă mai bine și să fie mai stabili, evitând căderile.”

Specialiștii spun însă că, în ciuda rezultatelor bune, sistemul trebuie testat pe o perioadă mai lungă și în contexte diferite.

Eduardo Moraud, profesor asistent la École Polytechnique Fédérale de Lausanne: „Vorbim de pacienți care cad în mod constant, ajung să își fractureze șoldurile sau umerii. Este o problemă majoră pentru pacienți și familiile lor, pe care nu știam cum să o rezolvăm. Acest sistem încearcă să găsească o soluție.”