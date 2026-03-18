Pentru că locul face parte dintr-un sit roman deja cunoscut, a fost nevoie de cercetări arheologice, care să arate dacă lucrările pot începe. Însă în timpul intervenției, oamenii de știință au dat peste mormintele cu mare importanță istorică.

Arheologii au făcut descoperirea la marginea localității Cristești, după ce un investitor ar fi încercat să construiască în zonă o balastieră. Cele cinci hectare erau deja cunoscute ca sit roman.

Nicoleta Man, șef secția de Arheologie Muzeul Județean Mureș: ”Am început această cercetare arheologică pentru că, potrivit legislației în vigoare, orice investiție care se efectuează într-un sit arheologic reperat, este obligatoriu să se efectueze cercetarea arheologică preventivă”.

Săpăturile, care au început de curând, i-au surprins pe cercetători.

Nicoleta Man, șef secția de Arheologie Muzeul Județean Mureș: ”Ne așteptam să găsim elemente specifice unei așezări romane, dar nici într-un caz să dăm, în această zonă, peste o parte a cimitirului roman. Au fost identificate 30 de morminte, beneficiul a fost că s-au păstrat foarte bine, nu au fost până acum supuse unor construcții”.

”Aproximativ 20 de defuncți, cel mai probabil toți copii”, într-o groapă comună

Cea mai interesantă parte a descoperirii este o groapă comună.

German Ciprian, student: ”Aproximativ 20 de defuncți, cel mai probabil toți copii, însă, după dinți, vedem că se poate să avem și adulți. Foarte probabil o înmormântare de urgență, o posibilă epidemie sau foamete, în care au fost mai multe victime, probabil cu un statut social nu foarte ridicat, au fost pur și simplu aruncați într-o groapă".

Cercetările vor dura cel puțin două luni, timp în care lucrările pentru deschiderea balastierei sunt sistate.

Orban Levente, proprietar teren: ”Aici doream să facem exploatare de piatră, de balast, balastieră. Când am făcut contractul pentru terenul respectiv, atunci nu am știut, am aflat după semnarea contractului. Era teren agricol cu porumb, grâu”.

Cimitirul roman este primul de acest fel descoperit în județul Mureș.