Descoperirea este importantă deoarece această maladie începe să se dezvolte cu aproximativ 20 de ani înainte de apariția primelor simptome clinice.

Obiectivul proiectului este crearea unui test de salivă simplu și accesibil, care să poată fi utilizat în farmacii și centre medicale, nu doar în laboratoarele spitalelor.

Cercetătorii speră că, obținând mai ușor un diagnostic, pacienții vor putea beneficia mai devreme de terapii și programe de stimulare cognitivă. Acestea sunt esențiale pentru a încetini progresia bolii.

Proiectul se află încă în faza de cercetare și validare și nu e clar când testul va fi lansat pe piață.