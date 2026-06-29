De fapt, nu este deloc de culoare căpșunie, iar în multe locuri nici nu mai este sezonul căpșunilor. „Luna Căpșunilor” este denumirea tradițională dată Lunii pline din iunie — prima Lună plină a verii, care răsare opus Soarelui la doar câteva zile după solstițiu, când orizontul rămâne luminat mult timp în serile de vară, scrie Euronews.

În acest an, va atinge momentul maxim la ora 01:57 (CEST), în dimineața de marți, însă în cea mai mare parte a Europei va fi vizibilă începând din această seară: în jurul orei 21:41 la Londra, 22:13 la Paris, 21:55 la Berlin și Madrid.

Denumirea provine de la popoarele Algonquian și alte triburi native americane, care foloseau Luna plină din iunie ca reper sezonier pentru recolta de căpșuni sălbatice. „Old Farmer’s Almanac” a preluat termenul, iar denumirea s-a răspândit.

Luna a mai avut și alte nume: cherokee îi spuneau „Luna porumbului verde”, cree „Luna când apar frunzele”, iar tlingit din nord-vestul Pacificului „Luna nașterilor”, pentru animalele născute în iunie. În China este numită „Luna lotusului”.

Europenii, în mod caracteristic, aveau propria variantă — „Luna mierii”, legată de tradiția anglo-saxonă a cositului fânețelor și recoltării stupilor în iunie, nu de practica modernă a concediilor după nuntă.

Ceea ce se va vedea în această noapte va fi mai degrabă auriu decât roșiatic. Aproape de orizontul sudic, lumina Lunii traversează un strat gros de atmosferă, fenomen care produce aceleași efecte fizice ce fac apusurile să devină portocalii.

„Microlună”

Există însă un detaliu: Luna Căpșunilor din acest an este și o „microlună”, aflată la aproximativ 406.267 de kilometri de Pământ, adică cu circa 21.000 de kilometri mai departe decât media.

Astfel, este cu 7% mai mică și cu 10% mai puțin luminoasă decât o Lună plină obișnuită. Prin comparație, o „superlună” este cu 14% mai mare și cu 30% mai strălucitoare.

De fapt, este a doua cea mai mică Lună plină din 2026, fiind cu doar 102 kilometri mai aproape de Pământ decât Luna albastră de luna trecută.

De asemenea, descrie una dintre cele mai joase traiectorii pe cer din ultimele decenii pentru emisfera nordică, ca urmare a faptului că apare la doar opt zile după solstițiul de vară — când Soarele este la cea mai mare înălțime, Luna este proiectată mai jos pe cer.

În emisfera sudică geometria este inversată: Luna din această noapte va fi cea mai înaltă Lună plină a anului. De data aceasta, australienii „câștigă”.

Există însă un detaliu cu adevărat impresionant: când privești Luna din această seară, te uiți în direcția centrului Căii Lactee — Luna Căpșunilor se află în fața asterismului „Ceainicul” din constelația Săgetătorului, care indică aproximativ spre centrul galactic.

Cea mai bună vizibilitate este imediat după apus, când Luna trece de orizontul sud-estic, iar atmosfera își face efectul auriu. Va părea aproape plină în această seară și mâine.