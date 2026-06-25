Compania cu sediul în Bengaluru, care deține și rafinăria elvețiană de aur Valcambi, a raportat venituri consolidate de aproximativ 81 de miliarde de dolari anul trecut, a anunțat Direcția de Aplicare a Legii.

Directorul general al companiei ar fi primit un salariu lunar de aproximativ 180 de dolari, iar directorul financiar nu ar fi încasat salariu din 2020, a precizat agenția.

„Indicatorii cheie de business ai companiei au arătat abateri semnificative de la practicile comerciale normale”, a transmis autoritatea.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 5% joi, înainte de a atinge limita inferioară de tranzacționare impusă de bursă, potrivit datelor LSEG.

Probleme contabile

În urma unor percheziții și confiscări la birourile companiei din Bengaluru și Mumbai, anchetatorii au constatat că firma avea evidențe insuficiente privind tranzacțiile externe, discrepanțe contabile de aproximativ 30 de miliarde de rupii, presupuse manipulări ale acțiunilor și subraportarea stocurilor fizice de aur cu aproximativ 40%, arată investigația.

La începutul lunii, autoritatea de reglementare a pieței din India (SEBI) a descoperit într-o anchetă separată că 97%–99% din veniturile companiei păreau umflate artificial. Regulatorul a descris diferența de venituri drept „flagrantă și fără precedent” și a emis o notificare prin care a cerut explicații.

În răspunsul său, Rajesh Exports a afirmat că „nu s-a angajat niciodată în raportări incorecte și că toate declarațiile sale financiare, inclusiv veniturile, sunt reale și corecte”.

CNBC a contactat Rajesh Exports și Valcambi pentru un punct de vedere și așteaptă un răspuns.

Rajesh Exports este o companie de rafinare și producție de aur, care exportă bijuterii și produse din aur din Elveția, India și Dubai.