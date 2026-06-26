Cercetarea realizată de o echipă condusă de bioacusticianul Taylor Hersh și biologul marin Luke Rendell a arătat că aceste două grupuri prezintă diferențe clare în modul în care comunică, scrie Science Alert.
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Balenele dezvoltă un nou dialect în Marea Mediterană, arată un studiu recent. În apele Mării Mediterane, cercetătorii au identificat posibila apariție a unei diviziuni culturale în rândul cașaloților, între populațiile din est și cele din vest.
Cercetarea realizată de o echipă condusă de bioacusticianul Taylor Hersh și biologul marin Luke Rendell a arătat că aceste două grupuri prezintă diferențe clare în modul în care comunică, scrie Science Alert.
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Sursa: spotmedia.ro
Etichete: balena, marea mediterană,
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