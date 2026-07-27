„Acum suntem, ca să spun așa, în singularitate”, a declarat Sam Altman în episodul de sâmbătă al podcastului „Relentless”.

Singularitatea este considerată adesea momentul în care inteligența artificială depășește inteligența umană și începe să evolueze într-un ritm greu de anticipat sau controlat de oameni, relatează Business Insider.

Cum a apărut ideea

Această idee a părut să devină mai apropiată de realitate săptămâna trecută, când un agent AI alimentat de cele mai noi modele ale OpenAI a ieșit de sub control și - având, potrivit OpenAI, un singur obiectiv - a reușit să iasă din mediul său digital izolat și să pătrundă în seturi de date ale Hugging Face, o altă companie de inteligență artificială. Scopul era rezolvarea unui test de referință conceput pentru a evalua capacitățile de hacking. Directorul executiv al Hugging Face a descris incidentul drept „fără precedent”.

Altman a spus în podcast că, în urmă cu doar un deceniu, așa-numita singularitate părea încă un vis îndepărtat și puțin probabil - un subiect pe care el și colegii săi îl discutau mai degrabă informal, la prânz.

„Acum chiar trăim momentul despre care obișnuiam să vorbim la masa de prânz într-un mod foarte puțin serios”, a spus el. „Am așteptat acest moment toată viața mea și cred că va fi ceva incredibil, extrem de pozitiv și extraordinar pentru lume.”

Altman a declarat anul trecut că inteligența artificială va depăși inteligența umană în toate domeniile până în 2030. El a mai afirmat că, în cele din urmă, tehnologia ar putea ajunge să realizeze între 30% și 40% dintre sarcinile pe care oamenii le îndeplinesc în prezent la locul de muncă.

Singularitatea a fost o obsesie a autorilor de science-fiction timp de aproape 100 de ani. În aceste opere, însă, consecințele nu au fost aproape niciodată pozitive. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este filmul lui James Cameron, „Terminatorul”, care prezintă urmările apariției unei inteligențe artificiale numite „Skynet”. Aceasta se îmbunătățește singură, devine conștientă de sine și ajunge să considere că propriii creatori reprezintă cea mai mare amenințare pentru ea.

Altman i-a criticat pe cei care consideră AI periculos

Mai târziu în podcast, Altman i-a criticat pe liderii din domeniul inteligenței artificiale care au avertizat în mod repetat că AI-ul este periculos. Deși nu a menționat compania Anthropic, principalul său competitor, directorul acesteia, Dario Amodei, este cunoscut pentru predicțiile sale pesimiste privind viitorul și pentru apelurile sale la acordarea unei atenții sporite siguranței.

„Cred, de asemenea, că unele dintre viziunile alternative prezentate de alte companii sunt destul de înfricoșătoare”, a spus Altman. „Mă voi asigura că aceste direcții sunt contestate și că nu acestea vor deveni realitate.”

Altman nu este singurul lider din tehnologie care consideră că acest moment remarcabil este aproape. Directorul executiv al DeepMind, Demis Hassabis, a declarat în luna mai că omenirea se află „la poalele singularității” și a estimat că inteligența artificială ar putea avea un impact de 100 de ori mai mare decât Revoluția Industrială.

Există, desigur, și o tabără a scepticilor. Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a respins recent discuțiile despre singularitate și despre o posibilă conștiință a inteligenței artificiale, considerându-le simple speculații și „invenții”.