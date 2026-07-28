Vibrația zilei este 11 și o să fim recunoscători pentru ce primim.

Horoscop 29 iulie 2026 – LEU

Poate v-ați luat cam multe angajamente, dar o să vă descurcați la serviciu, cu tot ce v-ați propus, și o să puteți începe, după, proiecte noi. Vești bune despre o afacere care v-ar aduce câștiguri și faimă, dar o să fie și multă muncă.

Horoscop 29 iulie 2026 – FECIOARĂ

Câteva probleme din trecut revin ca să fie rezolvate definitiv și să puteți începe o viață nouă, poate urmează să vă căsătoriți. Or să apară cheltuieli neprevăzute, pot fi taxe, facturi pe care nu le-oți fi plătit la timp, dar și alte mărunțișuri.

Horoscop 29 iulie 2026 – BALANȚĂ

O ieșire în oraș cu prietenii v-ar detensiona, ați mai face puțină ordine printre idei și o să faceți alegeri importante legate de muncă, dar și de vacanță. Se pare c-o să vă bucurați de sosirea cuiva care a revenit după o lungă absență și o să vă refaceți sufletește.

Horoscop 29 iulie 2026 – SCORPION

Insistă cineva să lucrați împreună, poate e ceva pentru la toamnă, așa că mai aveți timp să vă gândiți – întâi vă odihniți, mergeți în vacanță și vedeți după ce și cum. Sunt ceva urgențe pe-acasă, poate sunt piese de înlocuit și o să scoateți ceva bani din cont.

Horoscop 29 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

O să puteți face rost de bani în plus și să munciți în timpul liber, să vă puneți și casa la punct, că mai aveți nevoie de una, alta, și o să alocați un buget aici. Poate e de lucru în echipă și se poate întâmpla și în concediu, acolo unde vă aflați, și să fie revigorant.

Horoscop 29 iulie 2026 – CAPRICORN

La voi banii intră și ies, că s-au adunat cam multe de cumpărat și poate vă intră ceva restanțe, bani pe care nu i-ați luat la termenul anunțat. Poate o să vorbiți deschis cu partenerul de cuplu să fixați datele unui eveniment care va avea loc în curând, că au tot fost discuții contradictorii.

Horoscop 29 iulie 2026 – VĂRSĂTOR

O agendă încărcată, toată lumea vrea ceva de la voi, că v-oți fi luat niște angajamente și acum trebuie să vă țineți de cuvânt. O să vă faceți planuri cu bătaie lungă, că sunt proiecte care așteaptă de ceva vreme să le vină rândul și o să gestionați situația.

Horoscop 29 iulie 2026 – PEȘTI

Se poate să descoperiți o preocupare de timp liber care să vă aducă un plus de bună dispoziție, ca să depășiți unele momente mai tensionate. E posibil să apară cineva care să vă cucerească prin felul de a fi și să începeți o frumoasă poveste de dragoste, dacă n-aveți partener.

Horoscop 29 iulie 2026 – BERBEC

Noutăți care să vă țină în priză, poate vi se propune un business și o să aveți energia necesară să vă apucați de un altfel de proiect. Se observă o mai bună comunicare atât cu colegii, cât și cu conducerea de la serviciu și o să se reflecte și în rezultatele muncii.

Horoscop 29 iulie 2026 – TAUR

Se poate să încasați o sumă mai mare de bani și să puneți și ceva deoparte, ca să aveți și de vacanță, pentru ieșirile în weekend și pentru când vă întoarceți. Se poate să primiți o confirmare, că vi s-a aprobat un credit sau plecarea în vacanță, poate vi s-au făcut discounturi la cazare, transport.

Horoscop 29 iulie 2026 – GEMENI

Poate primiți un semn de apreciere, de recunoștință din partea unor oameni pentru care ați lucrat și e posibil să prelungiți contractul. O provocare în plan personal, revine cineva care își dorește să fiți din nou împreună și trebuie să dați un răspuns.

Horoscop 29 iulie 2026 – RAC

E posibil să bateți palma pentru un job care să v-aducă un câștig financiar consistent și stabilitate în acest sens. Vă caută cineva care vă invită la plimbare în weekend și, dacă nu v-ați făcut deja un program, vă duceți.