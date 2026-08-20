Cercetătorii au descoperit cele trei găuri negre într-o galaxie atât de îndepărtată încât lumina sa a avut nevoie de 12,5 miliarde de ani pentru a ajunge la noi. Prin urmare, o vedem așa cum arăta la mai puțin de 1,3 miliarde de ani după Big Bang.

Aceasta este prima dovadă a existenței a trei găuri negre active într-o singură galaxie din Universul îndepărtat, după cum explică Hannah Übler, astronom la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră din Germania și coordonator al studiului. Potrivit omului de știință, astfel de procese ar fi putut aduce eficient găurile negre masive împreună, pregătind terenul pentru fuziunile pe care viitoarele observatoare de unde gravitaționale le vor putea detecta, scrie Space.com.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.