Capsula Orion se îndreaptă spre Pământ, cu aproape 3.000 de kilometri pe oră, însă viteza va crește pe măsură ce se va pregăti să intre în atmosfera terestră. A-merizarea este programată pentru noaptea de vineri spre sâmbătă.

NASA publică zilnic imagini realizate în timpul misiunii Artemis II. Fotografiile surprind cratere și vaste bazine lunare în regiunea care nu este vizibilă de pe Pământ.

Victor Glover, Artemis II Astronaut: „Există atât de multe date pe care le-ați văzut deja, dar toate lucrurile cu adevărat importante se întorc acasă împreună cu noi. Sunt mult mai multe fotografii, mult mai multe povești și, sincer, nici măcar nu am început să procesez prin ce am trecut”.

Pe finalul misiunii, membrii echipajului au povestit despre cele mai emoționante momente ale zborului.

Reid Wiseman, NASA astronaut: „Când am văzut Pămâtul dispărând în spatele Lunii... simt fiori și acum, doar când mă gândesc la ce am văzut, palmele îmi asudă. Toți patru am păstrat un moment de tăcere și am împărțit biscuiții cu sirop de arțar pe care Jeremy i-a adus. Am stat 2-3 minute ca să reflectăm la momentul în care ne aflăm”.

Căpitanul misiunii nu va uita niciodată când colegii lui au decis să numească un crater de pe lună după soția lui care a murit de cancer.

Reid Wiseman, Artemis I Astronaut: „Cred că, atunci când Jeremy a rostit pe litere numele lui Carrol, C A R R O L L, acela a fost momentul în care am fost copleșit de emoție și am văzut că și Christina plângea. Mi-am pus mâna peste mâna lui Jeremy în timp ce încă vorbea. Era sprijinit de bara aceea și am putut să-mi dau seama că tremură, iar în acel moment, practic, toți am cedat emoțional”.

În timpul conferinței, premierul Canadei le-a transmis felicitări.

Mark Carney, Prime Minister of Canada: „Vreau să vă invit, în numele tuturor canadienilor, să vizitați Canada. Dar, să știți că mulți canadieni și-ar dori să ne asigurați că preferați siropul de arțar și nu crema de ciocolată pe clătitele de la micul dejun”.

Astronauții au povestit cum s-au adaptat la spațiul limitat din interior.

Christina Koch, Artemis II Astronaut: „Da, ne lovim unii de alții în permanență. O expresie pe care o auzi des în cabină este: nu-ți mișca piciorul, vreau doar să ajung la ceva chiar dedesubt, sau știi, pot să ajung acolo?”.

La finalul conferinței, astronauții au trimis pe Pământ o poză cu o îmbrăţişare de grup, la care a participat și Rase, mascota de pluș a misiunii.