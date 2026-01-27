Acestea sunt procedurile finale de pregătire pentru lansare.

NASA a confirmat că astronauţii se află în aşa-numitul „program de stabilizare a sănătăţii”, o procedură standard care începe, de regulă, cu aproximativ două săptămâni înainte de lansare. Măsura are rolul de a reduce riscurile medicale şi de a păstra flexibilitatea în raport cu ferestrele de lansare disponibile în luna februarie, arată space.com, preluat de Agerpres.

Misiunea Artemis 2 va dura aproximativ 10 zile şi va transporta un echipaj format din patru astronauţi într-o călătorie în jurul Lunii. Comandantul misiunii este Reid Williams (NASA), iar echipajul îi mai include pe pilotul Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) şi astronautul canadian Jeremy Hansen, din partea Agenţiei Spaţiale Canadiene.

Înainte de lansarea rachetei Space Launch System (SLS) şi a capsulei Orion, NASA trebuie să finalizeze o serie de teste critice. Racheta şi capsula au fost deja poziţionate pe Platforma de Lansare 39B de la Centrul Spaţial Kennedy, pe 17 ianuarie, urmând ca în perioada următoare să fie efectuate verificările finale.

Artemis 2 este a doua misiune din cadrul ambiţiosului program lunar Artemis, evaluat la mai multe miliarde de dolari. După zborul fără echipaj Artemis 1 din 2022, această misiune va marca revenirea oamenilor în vecinătatea Lunii, fiind primul zbor cu astronauţi spre satelitul natural al Pământului de la Apollo 17, din 1972. Traiectoria misiunii îi va duce pe astronauţi în cel mai îndepărtat punct atins vreodată de oameni în spaţiu.

Ferestrele de lansare ale misiunii Artemis 2

NASA a anunţat cinci date potenţiale de lansare în luna februarie, în intervalele 6–8 şi 10–11 februarie. În cazul în care lansarea nu va avea loc în această perioadă, sunt prevăzute ferestre alternative în martie (6–9 şi 11 martie) şi în aprilie (1 aprilie, 3–6 aprilie şi 30 aprilie).

Dacă perioada de carantină decurge fără probleme, echipajul Artemis 2 va ajunge la Centrul Spaţial Kennedy din Florida cu aproximativ şase zile înainte de lansare. Astronauţii vor locui şi vor desfăşura ultimele activităţi de pregătire în clădirea Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building.

Pe durata carantinei, membrii echipajului pot păstra legătura cu familia şi colegii, cu respectarea strictă a regulilor sanitare. Antrenamentele finale includ simulări de misiune şi controale medicale regulate.

Un moment-cheie înaintea lansării este programat pentru 2 februarie, când NASA va efectua un test complet de alimentare cu combustibil al rachetei SLS. Reuşita acestui test nu este garantată, având în vedere experienţa misiunii Artemis 1, când scurgerile de hidrogen lichid descoperite în timpul repetiţiilor generale au dus la amânarea lansării. În cele din urmă, Artemis 1 a decolat în noiembrie 2022 şi a încheiat cu succes o misiune fără echipaj în jurul Lunii.

