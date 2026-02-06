O analiză amplă arată că, în numeroase cazuri, demenţa este asociată cu boli cronice care afectează alte organe şi sisteme ale organismului.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Sun Yat-sen (SYSU) arată că aproximativ o treime dintre cazurile de demenţă la nivel mondial sunt asociate cu boli care nu afectează direct creierul.

Analiza sugerează că afecţiuni cronice frecvente, precum diabetul zaharat de tip 2, bolile hepatice sau pierderea auzului, pot contribui semnificativ la riscul de apariţie a demenţei, scrie Medical Xpress.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.